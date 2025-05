The Witcher 3 scontato dell'80% per i suoi 10 anni

Sono passati dieci anni dal debutto di The Witcher 3: Wild Hunt, eppure il suo fascino resta intatto.

CD Projekt RED celebra oggi il decennale di uno dei giochi più amati e influenti della storia moderna del gaming, un titolo che ha ridefinito gli standard del gioco di ruolo occidentale (e che trovate anche su Amazon).

Dopotutto, gli sviluppatori avevano promesso sorprese in occasione dei 10 anni del gioco, e così a quanto pare sarà.

Con la sua miscela di narrazione adulta, decisioni morali complesse, personaggi indimenticabili e combattimenti contro creature da incubo, The Witcher 3 ha conquistato milioni di giocatori nel mondo e continua ad attrarre nuovi fan ancora oggi.

E quale modo migliore per festeggiare se non con un'offerta imperdibile su Epic Games Store? Fino al 20 maggio alle ore 17, The Witcher 3: Complete Edition è disponibile con uno sconto dell'80%, ossia a soli 9,99 euro, cliccando qui.

Questa edizione comprende il gioco base e le due espansioni, Hearts of Stone e Blood and Wine, veri e propri capolavori narrativi che da soli valgono l’intero prezzo.

È il momento perfetto per (ri)vivere l’epopea di Geralt di Rivia, tra lande infestate da mostri, intrighi politici e dilemmi morali che lasciano il segno.

Insomma, dieci anni e non sentirli: The Witcher 3 è uno di quei rari giochi che invecchiano come il buon vino.

Rigiocarlo oggi non è solo un atto nostalgico, è un ritorno a un mondo vivo, credibile, denso di emozioni. Per chi non lo ha mai provato, l'offerta attuale è semplicemente un’occasione d’oro. Alcune leggende non tramontano mai, e quella dello Strigo è una di queste.

Vi ricordo anche che CD Projekt è già al lavoro su The Witcher 4, che vedrà Ciri come protagonista.

Ma non solo: è in arrivo anche la nuova stagione della serie Netflix, la quale promette varie novità.