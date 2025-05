The Witcher 4 | Ciri, storia, gameplay e tutto quello che sappiamo

I The Game Awards dello scorso dicembre 2024 sono stati incredibili per la qualità degli annunci, tanto che difficilmente crediamo possano replicarsi così tante novità di spessore svelate in un’unica serata. Uno dei titoli che permise all’evento di essere così memorabile fu sicuramente l'annuncio ufficiale di The Witcher 4, il nuovo RPG di CD Projekt RED, che a distanza di dieci anni dall’uscita del terzo capitolo si muove finalmente per un seguito ufficiale.

Tanti erano stati i rumor prima dell’annuncio: tra un protagonista completamente personalizzabile da parte dei giocatori, a una nuova parte del mondo da esplorare o persino un’ambientazione avanti o indietro nel tempo rispetto alla trilogia che conosciamo.

In realtà il reveal trailer ci ha sorpreso mostrando come questo nuovo episodio sia un sequel diretto del terzo capitolo, ma stavolta con protagonista Ciri.

In questo articolo vogliamo condensare tutte le novità relative al gioco, seguitelo perché continueremo ad aggiornarlo man mano che arriveranno nuove informazioni su The Witcher 4.

Che cos’è The Witcher 4?

The Witcher 4 è il nuovo RPG dell’acclamata serie di CD Projekt RED ed è ambientato subito dopo gli eventi del terzo capitolo. A dirigere il gioco ci sarà Sebastian Kalemba, che noi avevamo intervistato in tempi non sospetti (o meglio non poteva ovviamente dirci nulla del gioco anche se sapevamo che era lui a dirigerlo), mentre il motore grafico utilizzato stavolta sarà l’Unreal Engine 5 e non più il RED Engine, che era di proprietà della compagnia ed era stato utilizzato per i precedenti capitoli di The Witcher.

Al momento sappiamo inoltre che The Witcher 4 sarà il primo capitolo di una nuova trilogia, ma ovviamente è ancora presto per saperne di più su questo nuovo ambizioso progetto della software house di Cyberpunk 2077.

Quando esce e su che piattaforma?

Il primo trailer del gioco non ha rivelato assolutamente nulla su una possibile data d’uscita, che – possiamo immaginare – non sarà molto vicina, purtroppo. Potrebbero infatti volerci ancora diversi anni prima di poter giocare alla nuova avventura con protagonista Ciri.

Al momento sappiamo solo che il titolo nel 2022 era in fase di pre-produzione, mentre da fine novembre 2024 è entrato nel cuore dello sviluppo. Se speravate di vederlo entro breve, quindi, armatevi di pazienza: ci vorrà un po'.

Per quanto riguarda invece le piattaforme su cui dovrebbe uscire, anche su queste non c’è stato nessun annuncio ufficiale; daremmo però per scontato il PC come una delle piattaforme su cui girerà, dato che il trailer mostrato, creato completamente in engine, girava su una GeForce RTX 5090.

Sicuramente arriverà anche su console, ma c’è da chiedersi se si tratterà dell’attuale o della futura generazione, a seconda di quando uscirà.

Storia: di cosa parla The Witcher 4?

Della storia di The Witcher 4 sappiamo al momento che avrà come protagonista Ciri, e la domanda che tutti i fan si stanno facendo è se il finale di The Witcher 3, in cui la figlia adottiva di Geralt diventa una Witcher, sia quello canonico.

Nell’attesa di scoprire la risposta, le uniche informazioni che abbiamo sulla trama sono tutte quelle che è possibile carpire dall’unico trailer esistente.

Da quanto visto, tornano diversi temi molto cari anche ai precedenti capitoli di The Witcher, come ad esempio chi deve essere considerato il vero mostro, quando alcuni umani possono essere più crudeli e senza pietà delle creature che temono.

Nel filmato in cui Ciri prova a salvare una ragazza da un insensato sacrificio umano si sente poi quell’atmosfera cinica e cupa che era presente anche nei vecchi titoli. Da quanto detto finora dal team di sviluppo è confermato che anche questo nuovo gioco si baserà molto sulle scelte compiute dal giocatore nelle quest, che potranno portare a esiti completamente diversi – e, probabilmente, anche a diversi tipi di finale.

Gameplay

Non si è visto ancora nulla legato al gameplay nel trailer dei The Game Awards. Possiamo però intuire che Ciri, oltre a combattere con la spada e con i segni dei Witcher, sfrutterà anche i suoi poteri magici innati, come ha dimostrato nel combattimento contro il mostro chiamato Bauk.

In questo scontro Ciri usa una catena per bloccare i movimenti della creatura utilizzando anche il potere dell’elemento fuoco per infiammarla, e possiamo intuire che questa mossa potrà essere usata anche nel gameplay.

Resta da capire come verrà spiegato il depotenziamento di Ciri, che teoricamente avrebbe dei poteri talmente potenti da fermare il White Frost, una tempesta di gelo talmente potente da poter distruggere interi mondi. Immaginiamo che la sua potenza sia stata di conseguenza ridimensionata, così da renderla più gestibile (e quindi sensatamente giocabile) all’interno del titolo.

Ricordiamo poi che Ciri era stato giocabile brevemente anche in alcune sequenze di The Witcher 3, con uno stile di combattimento molto spettacolare da vedere, grazie peraltro alla sua possibilità di teletrasportarsi dietro ai nemici.

Ci aspettiamo dunque una base simile con molte nuove abilità da utilizzare per dare la caccia ai mostri più disparati. D’altronde essendo un gioco di The Witcher, ci aspettiamo che la caccia ai mostri resti centrale nel gameplay.

Trailer

Il primissimo trailer presentato di The Witcher 4 è quello di reveal ai The Game Awards del 2024 che è in pratica un piccolo cortometraggio, di qualità altissima, dove scopriamo che la nuova protagonista del gioco è Ciri.

Siamo ora molto curiosi di vedere nuovi filmati, con magari un po’ di gameplay del gioco, in futuro.