The Witcher Stagione 4 conferma il ritorno di un amato personaggio

Mentre Netflix è impegnata con le riprese della quinta e ultima stagione di The Witcher, la quarta attende ancora una data di uscita ufficiale, prevista entro la fine del 2025.

Sarà il debutto di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, prendendo il posto di Henry Cavill dopo tre stagioni che hanno diviso pubblico e critica, ispirate anche al videogioco omonimo (che trovate su Amazon).

Tra le novità e i ritorni confermati, spicca quello di un personaggio che i fan più attenti ricorderanno con affetto: la Regina Meve.

Rebecca Hanssen tornerà a interpretare Meve di Lyria e Rivia, personaggio apparso brevemente nel finale della seconda stagione.

Il suo ritorno avverrà nei due episodi conclusivi della quarta stagione, durante uno degli eventi più attesi dell’intera saga: la Battaglia del Ponte. Qui Geralt, insieme alla sua compagnia, si unirà alle forze del Nord per respingere l'invasione nilfgaardiana.

Dopo lo scontro, sarà proprio la Regina Meve a nominare ufficialmente Geralt “di Rivia”, conferendogli il titolo che conosciamo da sempre.

Questa scena è stata già adattata con successo nel videogioco Thronebreaker: The Witcher Tales, dove l’epopea di Meve era raccontata dal suo punto di vista, e per molti fan è rimasta una delle esperienze più toccanti dell’intero universo Witcher.

Non solo Meve: nel cast della quarta stagione entra anche Gareth David-Lloyd, noto per Torchwood e Dragon Age, che dovrebbe interpretare Reynard Odo, uno dei suoi più fidati alleati. Apparirà anche nella quinta stagione, dove lo vedremo coinvolto in uno scontro con Geralt e la sua compagnia dopo che questi ultimi diserteranno l’esercito di Meve per continuare la loro missione alla ricerca di Ciri.

Il ritorno di Meve è una scelta narrativa e affettiva perfetta. Dopo una stagione 3 poco incisiva e un cambio di volto così delicato come quello del protagonista, richiamare personaggi profondi come Meve — già amatissima dai fan dei libri e dei giochi — potrebbe essere la chiave per restituire al pubblico fiducia nella serie (in attesa della quinta stagione).

Inoltre, avete letto che la quarta stagione della serie Netflix introdurrà per la prima volta anche un personaggio esclusivo dei videogiochi?