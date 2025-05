The Witcher 3 compie 10 anni, e ci saranno sorprese

Sembra impossibile, ma The Witcher 3: Wild Hunt sta per compiere i suoi primo 10 anni.

Uscito il 18 maggio 2015, il capolavoro di CD Projekt RED (che trovate su Amazon) è ancora oggi uno degli RPG d'azione più amati e rispettati di sempre, e il team polacco ha appena iniziato a celebrarne il decimo anniversario.

Su X, infatti, l’account ufficiale ha condiviso una nuova illustrazione commemorativa accompagnata da un messaggio pieno di nostalgia:

«10 anni sul Sentiero. 10 anni a combattere la Caccia Selvaggia. 10 anni di Gwent nelle taverne. 10 anni a UCCIDERE MOSTRI.»

CDPR ha anche invitato i fan a celebrare insieme, anticipando che questo mese vedremo varie iniziative e contenuti dedicati.

Anche se non è ancora stato rivelato nulla di ufficiale, possiamo aspettarci post celebrativi, artwork, forse livestream o dietro le quinte — e chissà, magari qualche sorpresa per i fan più affezionati.

The Witcher 3 è ancora considerato un punto di riferimento per il genere RPG open-world: la scrittura dei personaggi, le scelte morali con conseguenze reali e le incredibili missioni secondarie hanno alzato l’asticella per tutti i giochi usciti dopo.

Per molti, The Witcher 3 è stato un punto di svolta. Un gioco che non solo ha ridefinito il concetto di RPG moderno, ma che ha saputo raccontare storie indimenticabili con una profondità rara.

Se non lo hai ancora fatto, non c’è momento migliore per rigiocarlo — o scoprirlo per la prima volta (anche se a quanto pare non sarà possibile farlo su Switch 2).

Anche le edizioni successive (come la Complete Edition per PS5) hanno dimostrato quanto bene il titolo regga ancora oggi.

Nel frattempo, CD Projekt è già al lavoro su The Witcher 4, che vedrà Ciri come protagonista, portando avanti l’eredità lasciata da Geralt di Rivia.

Questo, senza contare anche la nuova stagione della serie Netflix, la quale promette varie novità.