The Witcher 3 diventa sempre più bello, grazie ai fan

L'uscita del REDkit è stata sicuramente una boccata di aria fresca per i fan The Witcher 3: Wild Hunt.

Il terzo capitolo (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto un regalo che i fan hanno già iniziato a sfruttare a dovere.

CD Projekt RED ha infatti rilasciato da poco il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen.

Ora, come segnalato anche da GamingBible, se volete giocare a The Witcher 3 con una revisione grafica totale, forse abbiamo la mod che fa per voi.

"Witcher 3 Total Graphics overhaul White Orchard" di tale "Shirr0" è infatti una mod che mira a revisionare gli alberi, l'erba, la vegetazione e il paesaggio di White Orchard.

Le modifiche incluse sono le seguenti:

Meno alberi in alcune aree in modo da poter vedere lontano.

Modificati alcuni paesaggi e alberi

Aggiunta di nebbia e nuvole

Aggiunta di lune

Aggiunta di polline (più) in varie località.

Aggiunte navi nilfgaardiane

Aggiunta una cascata

Questa mod per PC, pur offrendo un rinnovamento, è palesemente ancora work in progress, pertanto, potrebbero verificarsi dei problemi.

Tuttavia, per tutti coloro i quali desiderano vedere White Orchard come non l'hanno mai vista prima, il download è pressoché obbligatorio.

Se vi va, quindi, potete scaricare il tutto, ovviamente in forma gratuita, da questo indirizzo.

Insomma, considerando che l'attesa che si separa dal lancio di The Witcher 4 è ancora lunga, questa e altre mod sono sicuramente bene accette.

Del resto, The Witcher 3 è da molti considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi, quindi ci sarà sempre qualcuno disposto a riprendere il titolo CDPR in mano.

Restando in tema, alcuni giorni fa qualcuno ha deciso di includere la mappa del primo The Witcher nella versione Next-Gen di Wild Hunt, grazie al REDkit gratuito, per un risultato davvero niente male.