The Witcher 3 diventa più difficile, grazie ai fan

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, anche grazie ai contenuti non ufficiali per l'avventura di Geralt rilasciati dai fan.

L'ultimo capitolo della saga dello Strigo (che trovate su Amazon) è infatti costantemente preso di mira dai modder.

Del resto, The Witcher 3: Wild Hunt è stato acclamato dai fan come uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, che poco non è.

Ora, dopo che qualcuno ha voluto offrirci una nuova missione giocabile gratuita, è tempo di un'altra novità legata questa volta al combat system.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "suaohoward" ha rilasciato una nuova mod per The Witcher 3 Next-Gen che cerca di rendere il gioco un po' più difficile e impegnativo.

The Witcher 3 Combat Redux costringerà le mosse di attacco e schivata a consumare stamina. Inoltre, renderà meno efficaci Igni e Quen e rimuoverà gli indicatori su schermo per l'attacco dei nemici.

Combat Redux apporta anche una serie di modifiche al sistema di stamina del gioco, oltre ad apportare alcuni miglioramenti ai sistemi di parata e contromossa.

Ad esempio, ora i giocatori possono parare e contrastare quasi tutte le armi. Non solo, visto che sia la parata che la contromossa sono più efficaci di prima.

In breve, questa mod di combattimento è per coloro che vogliono una sfida in più durante i loro combattimenti.

Per questo motivo, se siete ancora alla prima partita, vi suggeriamo di continuare a usare il sistema di combattimento vanilla, in modo da poterlo padroneggiare.

Ad ogni modo, potete scaricare The Witcher 3 Next-Gen Combat Redux gratuitamente da qui.

Restando in tema, se siete fan della saga di Geralt aletto che presto potrete mettere le mani su un nuovo romanzo di Andrzej Sapkowski?

Ricordiamo anche che ci sono altri videogiochi di The Witcher attualmente in lavorazione negli studi CD Projekt RED.

Infine, se non lo avete fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt di Rivia nell'ultima versione current-gen del suo gioco più celebre, nella nostra recensione di The Witcher 3: Wild Hunt.