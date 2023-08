The Witcher 3, disponibile una nuova missione con Ciri (grazie ai fan)

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco immortale, tanto che i fan continuano a creare contenuti non ufficiali per l'avventura di Geralt.

L'ultimo capitolo della saga dello Strigo (che trovate su Amazon) è infatti riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati di fantasy.

Del resto, The Witcher 3: Wild Hunt è stato acclamato dai fan come uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, otto anni dopo la sua uscita.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che qualcuno abbiamo voluto offrirci una nuova missione giocabile gratuita.

Intitolata "Ciri's Sole Memento" e creata dal bravo"wiggo", la mod porta Ciri e Geralt in una nuova missione, presumibilmente per trovare un oggetto di grande valore per la giovane.

La missione inizia nella taverna Dandelion di Novigrad, ma solo se avete portato a termine la storia principale con uno dei finali "buoni".

Il creatore della mod non ha però fornito dettagli su ciò che possiamo aspettarci di vedere o fare durante la missione, ma a quanto pare ha garantito che ci saranno molti mostri da uccidere e una gran bella quantità di cose da fare.

Se ci state facendo un pensierino, potete scaricare il tutto - poco sorprendentemente in forma gratuita - cliccando a questo indirizzo.

Restando in tema, se siete fan della saga avete letto che presto potrete mettere le mani su un nuovo romanzo scritto da Andrzej Sapkowski?

Ma non solo: ricordiamo anche che ci sono altri videogiochi di The Witcher attualmente in lavorazione negli studi CD Projekt RED: staremo a vedere se riusciranno a replicare il successo del terzo capitolo ufficiale.

Per concludere, se vi va di rinfrescarvi la memoria, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt di Rivia nell'ultima versione current-gen del suo gioco più celebre, nella nostra recensione dedicata di The Witcher 3: Wild Hunt.