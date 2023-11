The Witcher 4 sarà il gioco più grande di sempre di CD Projekt Red

CD Projekt Red ha definitivamente avviato, ormai da un po', i lavori su The Witcher 4, il prossimo gioco principale della saga di Geralt, che al momento ha il team di sviluppo più numeroso della storia della software house polacca.

Cyberpunk 2077 (che arriverà anche in edizione definitiva su Amazon) era stato finora il titolo più imponente che CD Projekt Red abbia mai prodotto, ma il prossimo episodio regolare di The Witcher lo ha surclassato almeno dal punto di vista della forza lavoro.

Come riporta VGC, infatti, il team di sviluppo che è al lavoro su The Witcher 4 rappresenta più della metà della totale forza lavoro di tutti i team interni.

Quasi 330 sviluppatori stanno lavorando al prossimo gioco principale della serie, contro i 300 sviluppatori che hanno dato vita a Cyberpunk 2077.

Inoltre, durante la conferenza sugli utili del terzo trimestre il CEO Adam Kiciński ha dato informazioni riguardanti l'ulteriore espansione del team che sta lavorando a The Witcher 4:

«Il team è in costante crescita, avendo raggiunto quasi 330 sviluppatori alla fine del mese scorso. Si prevede che aumenterà fino a oltre 400 entro la metà del prossimo anno.»

Kiciński ha inoltre affermato che quasi 700 sviluppatori sono stati impiegati tra CD Projekt Red e The Molasses Flood, lo studio americano dietro Flame in the Flood, che è stato acquisito nel 2021 e sta attualmente lavorando su uno spin-off di Witcher nome in codice Project Sirius, di cui non sappiamo ancora granché.

The Witcher 4 si prospetta quindi essere un gioco molto ambizioso e che, per questo motivo, non vedremo affatto presto. Ci vorrà almeno qualche anno per vedere il titolo completo, sperando che stavolta CD Projekt Red non se ne esca con qualcosa come "coming when it's ready".

Una frase che è costata molto cara a Cyberpunk 2077 e al suo lancio disastroso, con una storia che per fortuna è finita definitivamente proprio oggi.