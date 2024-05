The Witcher 3, dal 21 maggio potrete rendere il gioco più bello (gratuitamente)

CD Projekt RED ha annunciato che i modder potranno a breve mettere mano ai REDkit Modding Tools per The Witcher 3: Wild Hunt, visto che ora abbiamo una data.

Il terzo episodio della serie di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon) a quanto pare ha ancora molto da dire.

Poche settimane fa, infatti, CDPR aveva annunciato che i modder potevano iscriversi al Playtest dei REDkit Modding Tools per il gioco.

Ora, come riportato anche su ResetEra, è il momento di segnare una data in rosso sul calendario: 21 maggio.

«The Witcher 3 REDkit, un editor di mod basato sul motore del gioco, uscirà il 21 maggio 2024», si legge nel post ufficiale.

«Sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che possiedono The Witcher 3: Wild Hunt su PC. Non dimenticate che potete anche iscrivervi al Playtest su Steam se non potete aspettare!» Il REDkit sarà disponibile per Steam, Epic e GOG.

Per chi non lo sapesse, The Witcher 3 REDkit è uno strumento di modding completo per il gioco di CDPR.

Si basa sullo stesso set di strumenti utilizzati dagli sviluppatori per creare il gioco e dovrebbe consentire una libertà di modding quasi illimitata.

Ad esempio, i modder per PC potranno creare nuove risorse, script, missioni, animazioni e altro ancora. Quindi, sulla carta, i modder saranno in grado di creare conversioni totali e mod di espansione per i fan di dimensioni di un DLC.

Del resto, considerando che nel corso dei mesi abbiamo già visto alcune fantastiche mod sia per la versione vanilla che per quella next-gen di The Witcher 3, forse il meglio deve ancora venire.

Restando in tema, alcune settimane fa un fan ha dato vita a una versione ultra moddata di The Witcher 3: Wild Hunt, la quale è davvero molto vicina al fotorealismo: guarda il video.