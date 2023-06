The Sims 5 potrebbe essere gratis

Mesi fa, Electronic Arts e Maxis hanno annunciato The Sims 5, nuovo capitolo che spingerà la celebre serie di simulatori di vita verso un pubblico ancora più ampio.

Il noto The Sims 4, che potete trovare su Amazon, avrà quindi un sequel ufficiale che si pone l'obiettivo di rinfrescare le meccaniche di una serie che inizia a sentire il peso degli anni.

Il quarto capitolo è comunque vissuto a lungo, grazie anche e soprattutto alle varie espansioni pubblicate nel corso degli anni (come l’ultima dedicata alla vita studentesca).

Ora, dopo l’annuncio del quinto capitolo della serie di The Sims, sembra proprio che il gioco (noto anche come Project Rene) sarà disponibile in forma gratuita.

Come riportato anche da TheGamer, secondo una domanda di lavoro per il ruolo di "Head of Monetization & Marketplace" apparsa in rete in queste ore, The Sims 5 sarà "free-to-enter".

Come The Sims 4, quindi, anche il quinto capitolo avrà un gioco di base scaricabile gratuitamente, sebbene le espansioni avranno comunque un costo. Qui di seguito potete leggere un estratto dell'annuncio.

Gestire i prezzi di tutti i contenuti di questo "free-to-enter", assicurandosi di avere un'architettura ottimale di prezzi e contenuti, è ciò che viene richiesto nell'annuncio di lavoro, tra le varie cose.

«The Sims 5/Project Rene reimmaginerà The Sims con ancora più modi di giocare, strumenti per incoraggiare la creatività e la possibilità di raccontare storie significative» hanno spiegato gli sviluppatori.

Con il nuovo capitolo i giocatori potranno scegliere se giocare da soli o collaborare con altri, oltre ad avere la possibilità di usare tutti i dispositivi supportati.

Inoltre, sembra che sarà possibile costruire oggetti dal gioco sul proprio dispositivo mobile e che questo si rifletterà nel titolo su ogni piattaforma collegata.

Al momento non è stata fissata una data di uscita per The Sims 5. Vi terremo aggiornati.

