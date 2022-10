The Sims 5 annunciato, nome in codice ‘Project Rene’, sarà una rivoluzione

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato The Sims 5 per tutti i nuovi giocatori, portando la celebre serie di simulatori di vita verso nuove vette di eccellenza.

Già The Sims 4, che potete trovare su Amazon, avrà un sequel ufficiale atto ad ammodernare un gioco che iniziava un po’ a sentire il peso degli anni.

Difatti, il quarto capitolo – grazie anche e soprattutto alla mole di espansioni che sono state pubblicate nel corso dei mesi, come l’ultima dedicata alla vita studentesca – non ha mai smesso di appassionare.

Ora, nonostante la conferma che i giochi single player sono sempre più importanti per EA, ecco l’annuncio del quinto capitolo della serie di The Sims.

Come riportato anche da Games Radar, EA e Maxis hanno annunciato ufficialmente The Sims 5 durante il Behind The Sims Summit Stream.

Il gioco dei Sims di nuova generazione viene chiamato Project Rene, un nome scelto per ricordare parole come rinnovamento, rinascimento e rinascita e per rappresentare il rinnovato impegno dello sviluppatore per il brillante futuro di The Sims, stando anche alle parole del comunicato stampa ufficiale.

Il Behind The Sims Summit Stream ci ha dato anche un primo sguardo “dietro le quinte” a ciò che Project Rene sarà, un titolo che sicuramente farà la gioia dei fan dei Sims.

Non solo sarà infatti possibile modificare le dimensioni degli oggetti, ma anche i loro modelli, i colori e persino le forme. Ma ciò che ha colpito gli addetti ai lavori sono senza dubbio alcuni gli strumenti avanzati di posizionamento mostrati nella breve clip.

The Sims 5 offrirà inoltre ai giocatori la possibilità di scegliere se giocare da soli o collaborare con altri utenti su “dispositivi supportati”, sebbene non è chiaro come EA e Maxis svilupperanno esattamente questa funzione.

Sembra che sia possibile costruire oggetti dal gioco sul proprio dispositivo mobile e che questo si rifletterà nel gioco su ogni piattaforma collegata.

The Sims 5 sarà un vero e proprio multiplayer in un mondo condiviso come il mod multiplayer di The Sims 4? Ci sarà il crossplay? Al momento non è ancora dato saperemì, visto che EA e Maxis hanno dichiarato che il viaggio di The Sims 5 è appena iniziato.

Restando in tema, pochi giorni fa abbiamo fatto una chiacchierata con Kim Tyler, vice-presidentessa della divisione People Practices di EA, per parlare dei mestieri del videogioco e dell’importanza, per favorire la creatività, di far esprimere i talenti.