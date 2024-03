The Sims 5, la mappa sembra essere davvero enorme

Electronic Arts e Maxis sono al lavoro su The Sims 5, nuovo capitolo della celebre serie di simulatori di vita.

The Sims 4, che potete trovare su Amazon, avrà quindi un sequel ufficiale, che si spera possa replicare il successo del predecessore.

Il quarto capitolo, complici le varie espansioni pubblicate nel corso degli anni (come quella dedicata alla vita studentesca), ha infatti impattato niente male tra i giocatori.

Ora, dopo la conferma che il gioco - noto anche come Project Rene - sarà totalmente gratis, in queste ore sarebbe trapelata la mappa.

Come riportato anche da DSO Gaming, tale "DzXAnt22" di Reddit ha infatti pubblicato una serie di immagini che mostrerebbero l'intera mappa del gioco.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'area rossa è quella disponibile nel playtest, come potete vedere voi stessi poco sopra.

Nel novembre del 2022, abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta Project Rene grazie ad alcuni screenshot pre-alpha trapelati off-screen.

Questo nuovo gioco di The Sims promette in ogni caso di rimanere fedele a ciò che la serie è sempre stata. Forse scopriremo di più su Project Rene nel corso di quest'estate, durante l'evento Summer Showcase di EA.

Al momento, tuttavia, non è stata fissata una data di uscita per The Sims 5. Vi terremo aggiornati non appena il publisher americano deciderà di svelare nuovi dettagli.

Restando in tema, diversi mesi fa abbiamo fatto una chiacchierata con Kim Tyler, vice-presidentessa della divisione People Practices di EA, per parlare dei mestieri del videogioco e dell’importanza, per favorire la creatività, di far esprimere i talenti.

Ma non solo: avete letto che secondo gli ultimi report, Electronic Arts sarebbe al lavoro su un film live-action ispirato a The Sims e prodotto nientemeno che da Margot Robbie (reduce dal successo di Barbie)? Leggi i dettagli nella nostra notizia dedicata.