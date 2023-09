The Sims 5 sarà completamente gratis

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato ormai diversi mesi da The Sims 5, nuovo capitolo che porterà la serie di simulatori di vita verso un pubblico ancora più vasto.

The Sims 4, che potete trovare su Amazon, avrà quindi un sequel ufficiale, a quanto pare destinato a bissare il successo del suo predecessore.

Il quarto capitolo ha infatti avuto una vita lunga e florida, anche grazie alle varie espansioni pubblicate nel corso degli anni (come l’ultima dedicata alla vita studentesca).

Ora, dopo le prime indiscrezioni, è stato confermato che il gioco - noto anche come Project Rene - sarà totalmente gratis.

Sul canale YouTube ufficiale della serie è stato pubblicato un video che aggiorna sullo sviluppo di The Sims 5.

Nel filmato che trovate poco sopra è possibile sentire uno degli sviluppatori rivelare che il titolo potrebbe arrivare ai giocatori sotto forma di download gratuito.

Il gioco sarà quindi ufficialmente un free-to-play, e non richiederà alcuno sborso di denaro per poter giocare.

Ma non solo: sembra proprio che anche dopo l’uscita di The Sims 5, EA continuerà il supporto per The Sims 4 in maniera parallela, non abbandonando quindi un gioco ancora seguitissimo.

L'idea, dopo diversi anni dall’uscita, di rendere The Sims gratuito, prima su PC e successivamente su console, a quanto pare ha ripagato lo sforzo degli sviluppatori, visto che la scelta di renderlo un free-to-play ha portato ancora più giocatori ad appassionarsi alla serie gestionale.

Al momento, tuttavia, non è stata fissata una data di uscita per The Sims 5. Vi terremo aggiornati non appena il publisher americano deciderà di svelare nuovi dettagli.

Restando in tema, diversi mesi fa abbiamo fatto una chiacchierata con Kim Tyler, vice-presidentessa della divisione People Practices di EA, per parlare dei mestieri del videogioco e dell’importanza, per favorire la creatività, di far esprimere i talenti.