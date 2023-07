The Simpsons Hit and Run, un big dell'industria vuole una remaster

C'è davvero grande interesse per un remake o una rimasterizzazione di qualche genere del classico The Simpsons Hit and Run, tanto che ora a chiederla a gran voce è un personaggio piuttosto noto all'interno del mondo dei videogiochi.

La famiglia gialla più famosa d’America è ancora oggi molto seguita (tanto che su Amazon trovate ogni genere di oggetto dedicato).

Tempo fa venne anche aperta una petizione per dare vita a un sequel di The Simpsons Hit & Run, sebbene l'idea poi naufragò.

Dopo che un vero fan remake in Unreal Engine 5 del gioco dedicato a Homer e Bart ha fatto sognare i fan, ora è il compositore Mick Gordon a chiedere il ritorno dei Simpson.

Come riportato anche da PCGamesN, Gordon - autore di colonne sonore come quelle di DOOM Eternal, Wolfenstein e Atomic Heart - sostiene la necessità di una remaster di Hit and Run.

«Questo gioco ha bisogno di una remaster», ha scritto l'autore su Twitter ormai diverse settimane fa, il tutto accompagnato da un GIF di Homer che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

La speranza è che qualche grande publisher si interessi alla cosa, magari cavalcando l'onda dei nuovi episodi dei Simpson (i quali continuano regolarmente ad essere trasmessi in TV sul canale americano FOX). Vi terremo aggiornati nel caso di novità al riguardo.

Nonostante i fan e non solo chiedano quindi a gran voce un remake o una remaster del gioco dedicato ai Simpson, ora come ora sono arrivati solo rifacimenti fatti in casa creati dagli appassionati.

Vero anche che l'hype attorno al titolo in questione lascia ben sperare per un eventuale ritorno ufficiale, il quale era già nell’aria diversi anni fa.

Infine, parlando di grandi classici del passato, poche ore fa Limited Run Games ha annunciato tanti eccellenti ritorni su console next-gen: tra i più interessanti segnaliamo Gex Trilogy e il primo Tombi!.