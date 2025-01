The Plucky Squire e altri giochi Devolver Digital in forte sconto: le offerte da seguire

I giochi in sconto ci piacciono sempre, vero? Soprattutto se sono quelli di Devolver Digital, che offre spesso perle come The Plucky Squire e stavolta le offre anche con dei saldi che trovate su Steam.

La vendita End of Winter But Not Quite Spring Sale di Devolver Digital è ufficialmente iniziata su Steam, con sconti imperdibili su una selezione di giochi che potete seguire a questo indirizzo.

Se siete fan di titoli indie unici e creativi, questa è l'occasione perfetta per ampliare la vostra libreria. Date un'occhiata a giochi come Cult of the Lamb, Loop Hero, Inscryption, e molti altri che potrebbero essere in promozione.

L'offerta è valida per un periodo limitato, quindi non perdete tempo: visitate subito Steam e approfittate di questi sconti.

Nel dubbio vi consigliamo alcuni titoli da tenere in considerazione, tra quelli in offerta durante i saldi di Devolver Digital:

The Plucky Squire €22,49 al posto di €29,99

The Talos Principle II €14,49 al posto di €28,99

Anger Foot €14,99 al posto di €24,99

Death's Door a €4,87 al posto di €19,50

Katana Zero a €8,87 al posto di €14,79

Children of the Sun a €8,87 al posto di €14,79

È sempre un ottimo modo per recuperare qualche gioco più o meno recente risparmiando qualche €, sempre che non vogliate la vostra copia fisica visto che molti di questi prodotti sono anche disponibili normalmente tramite Amazon.

I quali potrebbero arrivare anche su Nintendo Switch 2, visto che sembra che la prossima perla di Devolver Digital possa essere uno dei titoli di lancio della prossima console della Grande N.

Nel frattempo Devolver Digital potrebbe riservare sempre più sorprese. L'azienda ha recentemente lanciato una nuova etichetta dedicata ai giochi indie basati su IP di film, serie TV, fumetti e altre forme di intrattenimento, chiamata Big Fan Games.