Anche la prossima perla di Devolver potrebbe uscire su Switch 2

Considerando che l'originale Nintendo Switch è uscita a marzo 2017, non dovrebbe ormai mancare poi così tanto a scoprire Nintendo Switch 2 – o qualsiasi sia il nome della nuova console Nintendo in lavorazione e avvolta per ora nel mistero.

Visto il successo planetario di Switch, non sorprende che ci sia tantissimo interesse intorno alla prossima creatura della casa di Kyoto, che per ora è abbottonatissima e ha fatto solo sapere cosa possiamo aspettarci sulla base dell'anno fiscale, in termini di tempistiche dell'annuncio.

A parte qualche leak con tanto di foto, le informazioni ufficiali latitano, anche se è plausibile che gli sviluppatori (per non dire che è certo al 100%) abbiano già da un po' in mano i devkit per creare videogame destinati alla nuova console.

Tuttavia, questo non cambia che perfino Devolver Digital sia impaziente di poter sapere di più su Switch 2. E, perché no, immagina già di portare anche il suo Neva sulla nuova piattaforma, quando sarà lanciata.

A rivelarlo è stato il COO Graeme Struthers che, parlando ai microfoni di GameReactor, ha sottolineato come Devolver abbia avuto un ottimo rapporto con Switch, portando sulla piattaforma opere come The Plucky Squire, GRIS e Katana Zero:

«Penso che molte delle persone che lavorano in Devolver, così come molti degli sviluppatori che collaborano con Devolver, siano fan di Nintendo. Molti di noi sono cresciuti con NES, Super Nintendo, fino ai giorni nostri, quindi lavorare su una console Nintendo è qualcosa che molti di noi hanno sempre desiderato fare. La console Switch... beh, ha fatto qualcosa che forse andava controcorrente. Non puntava sull’alta definizione, era una proposta semplice, e questo l’ha resa molto più adatta agli sviluppatori indie».

Nella visione di Devolver, che si occupa proprio di supportare piccole perle, il grande merito di Switch è stato proprio quello di diventare la casa ideale per godersi le piccole produzioni:

«Forse è più difficile per i titoli AAA lavorare su questa piattaforma. Quindi, penso che ne abbiamo anche tratto vantaggio. Credo che abbiamo pubblicato circa 50 giochi diversi su Switch fino ad ora».

E questo non dovrebbe affatto cambiare con la futura console. Magari, chi lo sa, già a partire dall'imminente e affascinante Neva, che in futuro potrebbe accasarsi anche sulla nuova console di Nintendo.

Nelle parole di Struthers:

«Siamo entusiasti in merito a qualunque cosa Nintendo decida di fare in futuro – e dobbiamo aspettare, come tutti, per vedere di cosa si tratta. Ma sì, siamo emozionati. Sono abbastanza sicuro che vedrete alcuni dei nostri giochi, forse anche Neva. Ci piace immaginare che abbia un posto su quella piattaforma, ma dovremo aspettare e vedere».

Non ci rimane che attendere novità ufficiali direttamente da Nintendo, dopo che già nei giorni scorsi era arrivata la conferma per un primo gioco in lavorazione per la console erede di Switch.

Ormai, insomma, è solo questione di (poco?) tempo.