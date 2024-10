Devolver si butta sugli adattamenti: nasce l'etichetta per film, serie TV e fumetti

Il mondo dei videogiochi è sempre più interessato al cinema, serie TV e fumetti, e viceversa, così Devolver Digital si butta in questo settore attraverso una nuova etichetta editoriale.

Giusto in questi giorni abbiamo appreso che Netflix ha detto no a una serie di Diablo, mentre The Witcher si avvia verso il finale di serie.

Come spiegato nella lunga intervista con Games Industry, Devolver Digital ha recentemente lanciato una nuova etichetta dedicata ai giochi indie basati su IP di film, serie TV, fumetti e altre forme di intrattenimento, chiamata Big Fan Games.

Quindi no, almeno per adesso non avremo una serie o un film su Hotline Miami, il capolavoro che ha cambiato per sempre Devolver (e lo trovate su Amazon).

Questo progetto è nato dal team di Good Shepherd, acquisito da Devolver nel 2021. Good Shepherd aveva già pubblicato giochi indie basati su brand noti, come John Wick Hex ed Hellboy Web of the Wyrd. Dopo il lancio di questi interessanti progetti, questo sarà il loro focus principale.

Big Fan Games sarà guidata da Lincoln Hershberger, veterano dell'industria videoludica con 27 anni di esperienza in aziende come Westwood Studios, EA e Twitch, e da Amanda Kruse, specializzata in adattamenti cinematografici e televisivi, che ha lavorato su titoli come Hunger Games, Twilight e La La Land.

Kruse ha spiegato che l'etichetta si concentrerà sugli adattamenti perché è un campo che entusiasma tutto il team:

«Non vogliamo essere Devolver 2. Nessuno può esserlo. Sono così originali e cool. Vogliamo specializzarci in adattamenti, ed è una cosa che ci appassiona.»

L'approccio di Big Fan sarà quello di connettere sviluppatori indie appassionati di specifiche IP con i detentori dei diritti, creando giochi che siano veri "lavori d'amore" piuttosto che semplici incarichi commerciali.

In questo momento, Big Fan Games ha attualmente 6 progetti in sviluppo, e 3-4 di questi hanno come obiettivo la pubblicazione entro la fine dell'anno.

Ovviamente Devolver non ha intenzione di smettere di pubblicare videogiochi, come dimostrano gli ultimi annunci.