The Lord of the Rings: Gollum per PS5 e Xbox al prezzo più basso di sempre! -33%

Anche oggi, venerdì 16 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le versioni PS5 e Xbox di The Lord Of The Rings Gollum, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,97€, con un risparmio reale di 20€, pari a uno sconto del 33%, sull'usuale prezzo di listino di 59,99€.

The Lord of the Rings: Gollum vi permetterà di permette di calarvi nei panni di uno dei personaggi più enigmatici e intriganti dell'universo del Signore degli Anelli: Gollum. Questa creatura, divisa tra la sua doppia personalità, è spinta dalla sua insaziabile brama di riconquistare l'Unico Anello, il tesoro che un tempo possedeva.

Advertisement

The Lord of the Rings: Gollum narra le avventure non ancora raccontate di Gollum, dai suoi giorni di schiavitù sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza tra gli Elfi di Bosco Atro. Avrete l'opportunità di sfruttare le singolari abilità di Gollum, come la furtività, l'agilità e l'astuzia, per sopravvivere e superare le sfide che incontrerete lungo il vostro cammino.

Nonostante Gollum non sia un guerriero, non esiterà a colpire un nemico alla sprovvista o a eliminarlo con metodi alquanto originali e malvagi. Grazie al gameplay dinamico, le decisioni che prenderete e il modo in cui giocherete influenzeranno direttamente la personalità del vostro personaggio.

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.