The Last of Us torna il 5 dicembre, ma non come videogioco

Un nuovo gioco da tavolo basato sulla popolare serie di The Last of Us verrà lanciato il 5 dicembre prossimo.

Non è la prima volta che il capolavoro Naughty Dog (che trovate su Amazon) va oltre i confini del medium videoludico.

Questo, senza contare neppure la seconda stagione della serie TV targata HBO, la quale sarà più ricca del previsto lato personaggi.

Intitolato The Last of Us: Escape the Dark, il gioco è stato sviluppato da Themeborne dopo una campagna Kickstarter di successo che ha raccolto oltre un milione di dollari da quasi 10mila sostenitori (via GamingBible).

Il gioco permette a 1-5 giocatori di esplorare l'universo post-apocalittico di The Last of Us in modo cooperativo.

I partecipanti creeranno la propria storia mentre cercano di sopravvivere come un gruppo di superstiti in un mondo devastato, partendo da una zona di quarantena abbandonata con l'obiettivo di raggiungere il rifugio sicuro di Jackson.

Durante il percorso, i giocatori dovranno prendere decisioni difficili e utilizzare strategicamente carte oggetto e dadi personalizzati per superare minacce come Infetti, Cacciatori e agenti FEDRA.

Il gioco include componenti realizzati a mano come pedine, carte e illustrazioni che riproducono fedelmente l'atmosfera della serie.

«Pianificate attentamente il vostro percorso attraverso il pericoloso paesaggio, risolvendo le coinvolgenti carte Capitolo in ogni località per ottenere informazioni vitali, armi ed equipaggiamento», recita la descrizione ufficiale del gioco.

The Last of Us: Escape the Dark offre ai fan un nuovo modo per immergersi nell'universo creato da Naughty Dog, in un momento in cui il franchise sta vivendo una pausa.

Con la seconda stagione della serie TV prevista per il prossimo anno e lo studio al lavoro su un nuovo progetto, questo gioco da tavolo permette agli appassionati di rivivere le emozioni e le sfide del mondo di The Last of Us in una veste inedita e coinvolgente.

Il gioco è già disponibile per il pre-ordine, in attesa del lancio ufficiale il 5 dicembre. Rappresenta un'opportunità unica per i fan di esplorare l'amato universo post-apocalittico in una nuova dimensione interattiva e collaborativa.