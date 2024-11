The Last of Us Stagione 2 avrebbe un personaggio "misterioso"

I fan più attenti di The Last of Us credono di aver individuato un attore che interpreterà un nuovo personaggio nella seconda stagione della serie HBO. E, a quanto pare, potrebbero aver ragione.

Dopo l’intensa conclusione della prima stagione (che trovate su Amazon), gli spettatori non vedono l’ora di scoprire come continuerà la storia di Joel ed Ellie.

Questo, senza contare che l'ultimo filmato promozionale rilasciato alcune settimane da nasconderebbe un riferimento a "quella" scena.

Il finale della prima stagione ha lasciato aperte molte possibilità, soprattutto per quanto riguarda il parallelo con la trama di The Last of Us Part II di Naughty Dog.

Tra queste, l’introduzione di Abby Anderson, la cui storia è direttamente legata agli eventi dell’ospedale: il chirurgo ucciso da Joel era suo padre.

Si sa già che Kaitlyn Dever interpreterà Abby, accompagnata da Jeffrey Wright nei panni di Isaac e Catherine O’Hara in un ruolo misterioso.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) e Gabriel Luna (Tommy) torneranno, ma ci sono ancora personaggi il cui ruolo è avvolto nel mistero.

È qui che entrano in gioco i fan più accaniti, che credono di aver individuato uno di questi nuovi personaggi (via Game Rant).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

In un post su Reddit, i fan hanno notato un dettaglio interessante nel trailer più recente della seconda stagione.

Una scena mostra un uomo nudo prigioniero e torturato da Isaac Dixon, leader spietato del Fronte di Liberazione di Washington, tale "Malcolm".

Gli utenti hanno collegato questo personaggio a Ryan Masson, basandosi su informazioni trovate su IMDb e immagini sul profilo Instagram dell’attore.

Masson ha recitato in serie come NCIS e 9-1-1: Lone Star. Secondo le speculazioni, “Malcolm” potrebbe essere un Profeta Serafita, membro della fazione religiosa che considera l’infezione come una punizione per i peccati dell’umanità.

Nei videogiochi, una scena mostra Isaac torturare un Serafita, e questo momento potrebbe essere adattato nella seconda stagione. Staremo a vedere.

Con l’arrivo della seconda stagione previsto per la primavera del 2025, i fan attendono con ansia nuovi teaser e annunci di cast.

Isabela Merced, che interpreterà Dina, ha dichiarato di essere ispirata da Bella Ramsey, definendola un punto di riferimento nonostante la giovane età. La chimica tra Bella e Isabela sarà un elemento cruciale della seconda stagione, come lo è stata nel videogioco.