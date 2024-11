La Stagione 2 di The Last of Us ha una finestra di lancio ufficiale

HBO e Max hanno finalmente svelato una finestra di lancio più precisa per la Stagione 2 di The Last of Us, che come previsto arriverà nel corso del prossimo anno.

In precedenza era arrivato un piccolo indizio sulla sua possibile uscita nei primi mesi del 2025, dato che la casa di produzione intende candidarlo ai prossimi Emmy Awards: perché ciò sia possibile, lo show televisivo non deve ritardare l'uscita alla fine dell'anno.

Ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: secondo quanto riportato da IGN USA, Max ha annunciato che la Stagione 2 di The Last of Us uscirà nel corso della prossima primavera.

Questo significa che il lancio dovrebbe essere effettivamente previsto nei mesi compresi tra marzo e maggio: la conferma è arrivata dal CEO Casey Bloys durante una presentazione tenuta con la stampa.

Ricordiamo che la Stagione 2 racconterà gli eventi del secondo capitolo di The Last of Us (trovate Part II Remastered su Amazon), mostrandoci le conseguenze del finale della prima stagione.

Questo significa che uno dei nuovi personaggi principali sarà inevitabilmente Abby, interpretata da Kaitlyn Dever — potete vederla in azione in questo trailer — ma non dovrete aspettarvi di vedere narrati dall'inizio alla fine tutti gli eventi in una sola stagione.

Lo sceneggiatore Craig Mazin ha infatti già anticipato l'intenzione di realizzare una terza stagione, dividendo di fatto il gioco in due parti: ovviamente, perché ciò sia possibile, anche la Stagione 2 di The Last of Us dovrà registrare ascolti eccellenti.

Non possiamo sapere come sarà gestita con esattezza l'adattamento della trama del secondo capitolo, in vista di queste previsioni, ma nei primi mesi del 2025 potremo scoprire "l'inizio della fine" delle avventure di Ellie.

Almeno fino a quando non si farà un The Last of Us Part 3: Neil Druckmann ha già confermato di voler proseguire la saga con un nuovo capitolo.