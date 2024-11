Emerge il nome in codice del prossimo progetto Naughty Dog

Naughty Dog, lo studio dietro le popolari serie The Last of Us e Uncharted, potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco per PS5 dal nome in codice "Jordan".

Nei giorni scorsi è stato anche confermato che Troy Baker tornerà nel prossimo progetto della casa di The Last of Us (che trovate su Amazon).

Ora, dopo che di recente il profilo di un dipendente dello studio avrebbe fatto riferimento a un progetto dal titolo Timeless Travel, sbuca un altro nome.

La notizia è emersa da una fuga di informazioni online (via ComicBook), rivelando dettagli su un progetto non ancora annunciato ufficialmente.

Il leaker noto come "Ryan from the Bronx" ha condiviso su X (ex Twitter) l'esistenza di un URL Slack ufficiale per il progetto "Jordan", che reindirizza a una pagina di accesso per i dipendenti di Sony Interactive Entertainment.

Questo suggerirebbe che si tratta effettivamente di un gioco in fase di sviluppo, non di un progetto cancellato o già annunciato.

La rivelazione ha generato speculazioni nella community di giocatori. Potrebbe trattarsi di The Last of Us Part 3, Uncharted 5 o di una nuova proprietà intellettuale.

Naughty Dog non rilascia un gioco completamente nuovo dal 2020, quando uscì The Last of Us Part II, limitandosi a remaster e riedizioni dei titoli precedenti.

Il nome in codice "Jordan" potrebbe avere un significato particolare per il progetto, ma al momento non ci sono indizi sul suo possibile significato.

Naughty Dog, PlayStation e le persone coinvolte non hanno ancora commentato ufficialmente la notizia.

Secondo alcune voci, il nuovo gioco di Naughty Dog potrebbe essere svelato durante i The Game Awards del 12 dicembre.

Se confermato, potremmo presto avere dettagli ufficiali su questo misterioso progetto e scoprire finalmente a cosa sta lavorando uno degli studi first-party più importanti di Sony.

In attesa di conferme, è bene prendere queste informazioni con cautela. Tuttavia, l'esistenza di un URL Slack ufficiale suggerisce che il progetto sia effettivamente in fase di sviluppo attivo presso Naughty Dog.

Del resto, Neil Druckmann in persona si è detto «emozionato come non mai» per il suo prossimo gioco.