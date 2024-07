The Last of Us Stagione 2 sta per superare un importante traguardo

La stiamo aspettando tutti e, stando agli ultimi aggiornamenti, le riprese della seconda stagione della serie TV di The Last of Us stanno per terminare.

Si tratta di uno step molto importante per la produzione, perché tra poco inizierà la fase di post produzione e la serie tratta dal videogioco di Naughty Dog (lo trovate su Amazon) potrebbe arrivare in relativa puntualità.

The Last of Us Stagione 2 era stata pianificata per il 2025, infatti, più o meno nei primi mesi dell'anno e stando alle informazioni riportate da Naughty Dog Info sembra che la scaletta sarà rispettata.

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us dovrebbero terminare il mese prossimo, infatti, e la serie andrà in onda all'inizio del 2025 per un totale di 7 episodi, non ancora confermati.

Sarà interessante vedere come HBO avrà deciso di adattare la narrativa di The Last of Us Part II, visto che per ora sappiamo già che la serie si prenderà molto più tempo per raccontare le varie storie del titolo Naughty Dog.

Mentre potrebbero esserci davvero più stagioni per raccontare il sequel del titolo uscito originariamente su PlayStation 3, i fan dovrebbero prepararsi in ogni caso anche a delle novità all'interno della narrazione.

Rispetto al videogioco originale, infatti, gli showrunner hanno già dichiarato di volersi prendere alcune libertà per espandere ulteriormente il mondo narrativo creato da Naughty Dog, con personaggi che saranno più presenti o addirittura inediti.

Ci dovremmo preparare, forse, anche a una nuova ondata di polemiche perché tra queste storie potrebbe esserci anche un episodio "alla Bill e Frank", e vedremo cosa HBO avrà preparato per i fan.

Una storia, quella di The Last of Us Part II, che merita di non essere dimenticata perché è importante e ancora molto dibattuta, come dimostra l'attenzione dei fan nei confronti del personaggio di Abby, ancora oggi amatissima.