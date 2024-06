La storia di The Last of Us Stagione 2 si prenderà delle libertà

HBO continua a spron battuto la produzione di The Last of Us Stagione 2 e, come per la precedente serie di episodi, anche in questo caso gli sceneggiatori si prenderanno delle libertà con nuove storie.

È già noto che The Last of Us Part II sarà adattato in maniera molto più estesa rispetto all'episodio precedente, visto che la storia originale sarà divisa in più di una stagione.

E, come se non bastasse, ci saranno anche nuove storie e verranno esplorati sentieri mai visti prima (tramite Dualshockers).

Lo showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann hanno parlato degli episodi di The Last of Us Stagione 2, dando qualche dettaglio rispetto a quello che possiamo aspettarci.

Mazin ha detto che le sue speranze di continuare la storia potrebbero spostarsi in una potenziale stagione 3 e anche 4:

«Non pensiamo che noi saremo in grado di raccontare la storia anche entro altre due stagioni perché ci stiamo prendendo il nostro tempo e percorriamo percorsi interessanti che abbiamo fatto un po' anche nella prima stagione.»

Parlando del tema della seconda stagione, e del gioco stesso, Druckmann afferma che esplorerà il lato oscuro dell'amore, che è l'esatto opposto della prima stagione. Un elemento chiave della produzione è che non vogliono andare oltre il materiale originale, ma ci saranno comunque altre strade da esplorare:

«Il nostro show, come lo conoscono le persone su HBO, coprirà il materiale del secondo gioco e poi un bel po' di materiale rilevante per quella storia ma, come ho detto, vaga lungo nuovi percorsi interessanti, storie mai viste che sono state raccontate all'interno. il contesto del materiale di quel gioco.»

Vedremo cosa gli sceneggiatori hanno pensato per il ritorno di questo grande show di HBO, che di sicuro avrà episodi di grande impatto come accaduto per la prima stagione.

E se volete recuperare la prima stagione, in attesa della nuova serie di episodi in arrivo, trovate tutta la serie in un pratico cofanetto su Amazon.