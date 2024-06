La storia di The Last of Us 2 sarà divisa in parecchie stagioni

La serie live-action di HBO The Last of Us tornerà prossimamente con la seconda stagione.

Lo show, che per l'Italia è un’esclusiva Sky e NOW, come sappiamo sarà basato sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

In base alle prime immagini che abbiamo visto e alle foto del set che sono circolate online, la seconda stagione coprirà probabilmente le prime fasi della vendetta di Ellie in The Last of Us Part II, ma non tutta.

A quanto pare, come riportato anche da Kotaku, HBO potrebbe voler espandere la seconda parte non in una, nemmeno in due, ma forse in tre stagioni.

In un'intervista a Deadline, gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno confermato che la seconda stagione dello show comprenderà sette episodi, uno dei quali Mazin descrive come “abbastanza grande” ma non “lungometraggio”.

Si tratta di due episodi in meno rispetto alla prima stagione, che ha coperto la totalità degli eventi del primo gioco in nove episodi.

Questo numero è arrivato dopo “un'attenta considerazione” da parte dei due, visto che è stata presa la decisione di raccontare la storia della Part II in più stagioni.

«Il materiale narrativo che abbiamo ottenuto dalla Part II del gioco è molto più vasto di quello presente nel primo gioco, quindi una parte di ciò che abbiamo dovuto fare fin dall'inizio è stato capire come raccontare quella storia in più stagioni», ha dichiarato Mazin.

«Quando si fa questo, si cercano dei punti di rottura naturali e, come abbiamo stabilito, in questa stagione il punto di rottura naturale sembrava arrivare dopo sette episodi».

Chiunque abbia giocato a The Last of Us Part II sa bene quale sia questo “punto di rottura”. Se il sequel verrà adattato in più stagioni, probabilmente avrebbe senso concludere la Stagione 2 dopo i tre giorni trascorsi da Ellie a Seattle.

Ciò potrebbe significare che la terza stagione si concentrerebbe interamente su Abby, ossia la co-protagonista del gioco. Del resto, va anche presa la possibilità che una eventuale Part III della serie videoludica potrebbe essere ampliata in una quarta stagione.

«Non pensiamo di riuscire a raccontare la storia nemmeno in due stagioni [2 e 3] perché ci prendiamo il nostro tempo e percorriamo strade interessanti, come abbiamo fatto un po' anche nella Stagione 1», ha detto Mazin.

«Riteniamo quasi certo che, finché la gente continuerà a guardare e noi potremo continuare a fare più televisione, la terza stagione sarà significativamente più grande. E anzi, la storia potrebbe richiedere la quarta stagione».

A prescindere dal numero di stagioni, sembra che l'adattamento della HBO non sarà una riproduzione 1:1 della Part II: ciò è dovuto al fatto di poter dedicare più tempo a raccontare la storia di The Last of Us Part II nel corso dei prossimi anni, piuttosto che cercare di condensare il tutto in un'unica stagione.

Pur non confermando apertamente che ci sarà una quarta stagione, Mazin e Druckmann affermano di aver pianificato l'intera serie fino alla conclusione della Part II. Sembra quindi che siano abbastanza certi che questo sia il piano, per ora.

Nel mentre, c'è chi ipotizza una vera e propria backstory in The Last of Us Stagione 2, come accaduto con il terzo episodio della prima stagione.