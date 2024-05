The Last of Us Stagione 2 dà il benvenuto a un nuovo big nel cast

La seconda stagione di The Last of Us pare sarà presentata nella prima metà del 2025, anche se non è ancora stata rivelata una data più concreta. Nel mentre, oggi è stato confermato l'ingresso nel cast di un attore di tutto rispetto.

La prossima serie, che per l'Italia è un’esclusiva Sky e NOW, si baserà sugli eventi visti nel celebre The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Le due foto mostrate pochi giorni fa hanno mostrato Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie, sebbene il nuovo attore salito a bordo è altrettanto importante.

Il vincitore dell'Emmy Award e candidato all'Oscar Jeffrey Wright (American Fiction, Westworld, The Batman) si è infatti unito al cast della seconda stagione nel ruolo di Isaac Dixon.

Il personaggio in questione è il leader silenziosamente potente di un grande gruppo di miliziani che cercava la libertà e che invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse.

Wright ha interpretato Isaac nel videogioco The Last of Us Part II, quindi la sua partecipazione nel cast della seconda stagione della serie HBO ha decisamente senso.

Il cast della seconda stagione include Pedro Pascal nel ruolo di Joel, Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, Gabriel Luna nel ruolo di Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria.

Il nuovo cast annunciato in precedenza comprende Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino nel ruolo di Jesse, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle nel ruolo di Nora, Spencer Lord nel ruolo di Owen e Danny Ramirez nel ruolo di Manny. Catherine O'Hara figura come guest star.

La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann ed è una co-produzione con Sony Pictures Television, Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells, oltre a PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

La seconda stagione di The Last of Us è quindi prevista ufficialmente per il 2025: ricordiamo anche che solo alcuni giorni fa sono apparsi anche i primi scatti dal set che mostravano Ellie e Dina a cavallo.