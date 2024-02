Catherine O'Hara entra nel cast di The Last of Us Stagione 2

The Last of Us Stagione 2 continua ad infoltire il suo cast, stavolta con Catherine O'Hara che è stata confermata ufficialmente come una delle new entry della nuova stagione della serie di HBO tratta dal capolavoro di Naughty Dog.

La conferma arriva da Entertainment Weekly, dopo che erano emerse alcune speculazioni sul coinvolgimento dell'attrice nella serie.

La HBO ha annunciato formalmente O'Hara per il dramma vincitore dell'Emmy venerdì, poco dopo che l'attrice ha confermato di essere in trattative per una parte durante un'apparizione su Watch What Happens Live.

Mentre promuove Argylle con la co-star Bryan Cranston, i fan hanno chiesto se ci fosse del vero nelle voci secondo cui O'Hara sarebbe apparsa nella serie.

«Mio figlio è un allestitore del set nello show», ha detto O'Hara al conduttore Andy Cohen, dopo aver confermato la sua partecipazione ad una domanda diretta.

Recente vincitrice di un Emmy Award e al cinema con Argylle - La Super Spia, ricorderete senz'altro Catherine O'Hara per l'iconico ruolo in Mamma Ho Perso l'Aereo.

La cosa interessante di O'Hara è la sua propensione per il genere della commedia, di cui è una interprete di razza, ed è strano accostarla ad uno show decisamente poco divertente e comico come The Last of Us di HBO.

Ovviamente non c'è nessun indizio riguardo il ruolo che interpreterà, e sarà interessante vedere come gli showrunner metteranno a frutto il talento comico di O'Hara, oppure come riusciranno a inserire l'attrice in un contesto diverso da quello in cui siamo abituati a vederla.

Catherine O'Hara si unisce quindi alle recenti new entry del cast, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane.

HBO ha infatti reso noti gli artisti che interpreteranno il ruolo di Dina, quello di Jesse e ovviamente quello che sarà il più controverso, quello di Abby.

