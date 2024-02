The Last of Us Stagione 2: annunciato l'ingresso nel cast di una "superstar" misteriosa

Finalmente, dopo una lunga attesa, l'inizio delle riprese della seconda stagione di The Last of Us è arrivato.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Advertisement

Nel cast rivedremo Pedro Pascal, Bella Ramsey e altri attori ormai pronti a tornare sul set per questa nuova stagione della serie HBO.

Ora, dopo che nelle scorse ore un leak ha rivelato una delle location dal set di The Last of Us Stagione 2, è tempo di altre novità, rese note da Isabela Merced.

Come riportato anche da GameSpot, Merced, che nella seconda stagione interpreta Dina, ha dichiarato a Deadline di aver recentemente iniziato a girare le sue scene e di avere ottime cose da dire sulla sua co-star Kaitlyn Dever, che interpreta Abby.

Nello specifico, l'attrice ha detto che la Dever è «una delle attrici più talentuose con cui abbia mai lavorato».

Merced ha anche detto che qualcuno, che non può rivelare, si è recentemente unito al cast di The Last of Us per la seconda stagione, ed è entusiasta anche di questo.

«Non posso dire chi si è appena unito al cast. Ma è fantastico. È una futura superstar, ma ai miei occhi già lo è», ha spiegato.

«Craig Mazin è una delle persone più brillanti, anzi, credo sia un genio. Sono sicura che se facessero il test, scoprirebbero che è vero», ha aggiunto Merced.

«E ha un modo di dare vita a questi personaggi che nessuno potrebbe mai inventare in così poco tempo. Lo adoro. È fantastico».

Da quello che sappiamo, HBO ha confermato di aver trovato una trattativa con Catherine O'Hara, e l'attrice farà parte ufficialmente di The Last of Us Stagione 2, quindi la "superstar" a cui accenna Merced non è quasi certamente lei.

Per quanto riguarda la data di debutto della seconda stagione, i fan possono aspettarsi che la serie esca nel corso del 2025.

Nel mentre, Bella Ramsey sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.