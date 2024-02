The Last of Us Stagione 2, le prime foto mostrano una location nota

L'inizio delle riprese della seconda stagione di The Last of Us è alle porte, ed ora sono apparse in rete alcune foto raffiguranti la scenografia sul set.

La nuova serie - un’esclusiva Sky e NOW - si baserà su parte degli eventi visti In The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Pedro Pascal, Bella Ramsey e tutto il cast torneranno sul set per questa nuova e attesissima seconda stagione della serie dei record.

Ora, dopo una prima foto del cast, è tempo di ammirare alcune location dove gli attori gireranno le loro scene.

Come riportato anche da ComicBook, un leak ha apparentemente rivelato una delle location del set di The Last of Us Stagione 2 di HBO.

Le immagini sono state condivise sull'account X/Twitter non ufficiale di The Last of Us News e mostrano il Greenplace Market.

Come i fan ricorderanno, il Greenplace Market appare in The Last of Us Part II. Il supermercato ormai abbandonato è un luogo visitato da Ellie e Dina, dove i normali acquirenti sono stati sostituiti dagli infetti.

Anche se non sappiamo come apparirà dall'interno, il logo dell'azienda corrisponde perfettamente a quello che appare nel gioco.

Staremo a vedere come apparirà il tutto nella serie TV, quasi certamente in uno dei primi episodi.

La Stagione 2 di The Last of Us HBO è in ogni caso attualmente in produzione e dovrebbe andare in onda all'inizio del prossimo anno.

Restando in tema, alcuni giorni fa si stava parlando anche di un eventuale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però pare proprio che non si farà.

Ricordiamo anche che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno durante il mese di febbraio, tanto che sempre Bella Ramsey sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.