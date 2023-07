The Last of Us Stagione 2 non avrà episodi con Bill e Frank

I dettagli sulla Stagione 2 di The Last of Us sono ancora pochi, sebbene ora sono arrivate notizie sullo stile che i nuovi episodi avranno.

La prossima serie si baserà quasi sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), divisi in più parti.

Advertisement

Nonostante lo sciopero in corso della WGA e della SAG-AFTRA, il co-creatore di The Last of Us Craig Mazin è ancora fiducioso che la seconda stagione raggiungerà la data di uscita prevista per il 2025.

Ora, come riportato da Deadline, sempre Mazin ha confermato che nella prossima stagione i fan non rivedranno i personaggi di Bill e Frank.

«Con noi è sempre un mai dire mai. Può capitare di ritrovarsi con persone che erano scomparse e tornano all'improvviso o con persone che sembravano non avere importanza, invece erano qualcuno», ha spiegato lo showrunner.

Mazin ha poi continuato: «Una cosa però è pressoché certa, non vedrete un altro episodio con Bill e Frank. Non vogliamo vanificare quella storyline. Quando realizziamo qualcosa di meraviglioso, e siamo coscienti che il pubblico ne sia stato emotivamente colpito, non vogliamo ripeterlo. Cerchiamo di trovare nuove cose da raccontare».

Ricordiamo con amarezza che il terzo episodio, incentrato sulla storia d'amore tra Bill e Frank, è stato preso di mira da hater e omofobi di ogni genere.

Vero anche che Craig Mazin si sarebbe commosso quando ha avuto modo di vedere la director's cut dell'episodio 3 della serie TV di The Last of Us (della durata di due ore).

Lo showrunner ha anche ribadito che l'adattamento di The Last of Us Part II implicherà una terza stagione, ma ha anticipato interessanti colpi di scena per i nuovi arrivati e per chi già conosce il gioco.