The Last of Us Stagione 3 si farà (ma a una condizione)

In attesa di sapere quando uscirà la Stagione 2 The Last of Us, arriva ora una prima conferma circa la Stagione 3 della serie HBO.

La nuova serie dovrebbe basarsi sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), a quanto pare divisi in più parti.

La produzione della seconda stagione di The Last of Us (prevista genericamente per il 2025) a quanto pare sarà seguita dai lavori per un terzo ciclo di episodi.

Ora, dopo che lo showrunner Craig Mazin ha fornito un aggiornamento sulla situazione relativa al casting Abby, l'autore ha confermato implicitamente che la Stagione 3 si farà.

Come riportato anche da Deadline, Mazin ha confermato che il piano è di arrivare alla Stagione 3 ma solo se The Last of Us continuerà a fare registrare ottimi ascolti.

«Ci sarà più di una stagione. C'è più storia, quindi questo show non finirà con la Stagione 2, a meno che la gente non lo guardi e ci cancellino», ha spiegato lo shoiwrunner.

«A parte questo, faremo alcune cose esattamente come erano nel gioco e altre ancora che sono nel gioco, ma le faremo in modo diverso con il nostro metodo. Non importa se avete giocato o meno [a The Last of Us Part II, ndR]. Sarete sorpresi dall'evolversi della stagione. Abbiamo dei colpi di scena interessanti».

Insomma, non ci resta che attendere e scoprire sino a che punto della storia del gioco la Stagione 2 verrà sviluppata (la speranza è che la trama non venga comunque troncata di netto).

Gli autori hanno già garantito non solo una maggiore brutalità per la Stagione 2, ma anche molti più infetti rispetto alla prima season dello show HBO.

Restando in tema, Mazin ha anche smentito una teoria su Abby diventata virale negli ultimi mesi.

Per concludere, per quanto riguarda la seconda stagione di The Last of Us, sempre lo showrunner Craig Mazin ha spiegato che ci saranno punti della trama che «sconvolgeranno gli spettatori».