The Last of Us Stagione 2, i fan avrebbero scoperto la data d'uscita

La lunga attesa per il ritorno di Ellie e Joel sul piccolo schermo televisivo sta per concludersi: tra pochi mesi potremo infatti scoprire la Stagione 2 di The Last of Us, più precisamente ad aprile.

La seconda stagione ci narrerà una buona parte delle vicende del secondo capitolo videoludico (che trovate su Amazon), sebbene la storia questa volta sia stata spalmata tra più season televisive.

HBO non ha voluto ancora svelare la data d'uscita ufficiale per la prima puntata, ma alcuni fan sarebbero già riusciti a capire quella che, con molta probabilità, sarà il giorno in cui potremo vederla in TV.

Come riportato da ComicBook, il giorno indicato sarebbe il 13 aprile 2025 per un semplice motivo: sarebbe l'unica data che non si andrebbe a scontrare con il resto del catalogo della casa di produzione.

Tutte le serie HBO di punta vengono infatti trasmesse durante la domenica — che per noi italiani corrisponde al lunedì — e possiamo dare per scontato che sarà così anche per la Stagione 2 di The Last of Us.

Attualmente è tuttavia in programmazione la Stagione 3 di The White Lotus, la cui ultima puntata è attualmente prevista per il 6 aprile (7 aprile per l'Italia).

Di conseguenza, la data più logica per inaugurare la Stagione 2 di The Last of Us sarebbe il 13 aprile — o 14 aprile per l'Italia — così da poter iniziare subito gradualmente la trasmissione di tutte le puntate di uno degli show di maggior successo dello studio.

C'è naturalmente la possibilità che, per lo stesso ragionamento, vengano scelte le corrispondenti settimane successive, ma sembra improbabile che HBO possa pensare di lasciare uno slot vuoto sul proprio calendario.

Ovviamente restiamo in attesa di un eventuale comunicato ufficiale da parte dei diretti interessati, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma in base a questo ragionamento potrebbe valere la pena di segnare questa data sul vostro calendario.

In attesa di saperne di più, potete ingannare l'attesa gustandovi il trailer italiano della Stagione 2, che ricordiamo sarà trasmessa su Sky e Now.