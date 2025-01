La Stagione 2 di The Last of Us svela il mese di lancio ufficiale

Sony e HBO hanno ufficialmente confermato il mese di uscita ufficiale per la seconda stagione di The Last of Us, mettendo una volta per tutte fine alle indiscrezioni.

Già era stata la stessa casa di produzione a chiarire che ci saremmo potuti aspettare il ritorno delle avventure di Ellie e Joel a cavallo tra marzo e maggio, ed effettivamente il mese ufficiale si trova esattamente nel mezzo di questa finestra temporale.

Con un nuovo trailer ufficiale, svelato da Sony in occasione del Consumer Electronics Show a Las Vegas, è stato infatti confermato che potremo vedere sul piccolo schermo The Last of Us Stagione 2 a partire da aprile 2025 (via Variety).

Il filmato, dalla durata di circa un minuto, è stato poi ripubblicato direttamente sul canale YouTube ufficiale di Max, piattaforma streaming di Warner Bros e HBO: ve lo riproponiamo di seguito.

Come avete potuto vedere, il trailer ci ha mostrato un primo sguardo molto più approfondito ad Abby, personaggio fondamentale per le vicende narrate nel secondo videogioco (che trovate scontato su Amazon) e che nella serie TV sarà interpretata da Kaitlyn Dever.

La sinossi ufficiale ci conferma che la Stagione 2 sarà ambientata 5 anni dopo la conclusione della prima season: vedremo un mondo molto più pericoloso e imprevedibile rispetto a quello che avevamo abbandonato e, come se non bastasse, non mancheranno le tensioni tra Joel ed Ellie, dopo quanto abbiamo visto nel precedente finale.

Al momento non abbiamo una data di uscita ancora più precisa, ma gli appassionati potranno già iniziare a segnare in rosso il mese di aprile sul proprio calendario: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Curiosamente, aprile 2025 sarà anche il mese in cui debutterà ufficialmente la versione PC di The Last of Us Part II Remastered: chissà se il 3 aprile sarà la data prescelta anche per l'inizio della seconda stagione.