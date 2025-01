Il trailer italiano di The Last of Us Stagione 2 è qui

Dopo aver riscritto le regole delle trasposizioni videoludiche e conquistato gli Emmy, The Last of Us si prepara a tornare.

HBO e Sky hanno rilasciato il nuovo trailer italiano della seconda, attesissima stagione, che debutterà ad aprile su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Cinque anni dopo gli eventi che hanno segnato Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), i due protagonisti dovranno affrontare non solo un mondo ancora più ostile e imprevedibile, ma anche i conflitti che nascono tra di loro.

Il teaser - visionabile poco sotto - promette un viaggio intriso di tensione, dolore e scelte impossibili, proprio come nel videogioco (che trovate su Amazon).

Questa seconda stagione vede il ritorno di volti già amati dal pubblico come Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria), ma è anche ricca di new entry.

Tra queste spiccano Kaitlyn Dever, che interpreterà l'iconica Abby, e Isabela Merced nel ruolo di Dina. Young Mazino sarà Jesse, mentre Ariela Barer vestirà i panni di Mel.

Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord interpreterà Owen, Danny Ramirez sarà Manny, e Jeffrey Wright darà il volto a Isaac. Guest star d’eccezione, Catherine O’Hara.

Dietro le quinte, i pilastri restano saldi: Craig Mazin e Neil Druckmann, creatori e produttori esecutivi, continuano a guidare questa co-produzione tra Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Naughty Dog.

The Last of Us vuole dimostrare, ancora una volta, come si possa tradurre l’intensità e la profondità di un videogioco in un’esperienza televisiva di rara potenza.

Aprile non è mai sembrato così lontano, considerando che è anche il mese in cui debutterà ufficialmente la versione PC di The Last of Us Part II Remastered.

Restando in tema, la pre-produzione della terza stagione di The Last of Us è in corso e le riprese inizieranno nell’estate del prossimo anno.