The Last of Us Stagione 2, ecco i registi della nuova serie

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us sono alle porte, ma ora è trapelato l'elenco dei registi che dirigeranno i nuovi episodi.

La serie - un’esclusiva Sky e NOW - si baserà come noto sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon).

Pedro Pascal, Bella Ramsey e tutto il resto del cast tornerà presto in scena per questa seconda e attesissima stagione.

Ora, come riportato da Deadline, abbiamo i nomi dei registi che si occuperanno di dirigere gli episodi della Stagione 2.

Mark Mylod, reduce dalla vittoria dell'Emmy per la regia di Outstanding Drama per Succession di HBO, è il primo nuovo nome legato a The Last Of Us.

Mylod è infatti uno dei quattro nuovi registi che saliranno a bordo della serie drammatica post-apocalittica, insieme a Nina Lopez-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) e Kate Herron (Loki).

Questi si aggiungono al regista Peter Hoar, che ha ricevuto una nomination agli Emmy per aver diretto lo struggente episodio 3, "Long, Long Time", della prima stagione, e ai co-creatori, produttori esecutivi e showrunner di The Last Of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, che si occuperanno nuovamente anche della regia.

Non è chiaro al momento se qualcuno di questi sette registi dirigerà più episodi. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, in questi giorni si sta parlando anche di un eventuale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però pare proprio che non si farà.

Ma non solo: a Pedro Pascal è stato chiesto se The Last of Us Stagione 2 si discosterà in qualche modo dal macabro destino di Joel.

Infine, ricordiamo anche che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno il prossimo mese di febbraio, tanto che Bella Ramsey (Ellie) sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.