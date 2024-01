The Last of Us S2, l'inizio delle riprese è vicinissimo

Ancora novità per la seconda stagione di The Last of Us, visto che ora è quasi arrivato il momento del via alle riprese.

La nuova serie - un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon).

L'annuncio dell'attore che interpreterà Jesse è stato accolto con discreto entusiasmo dai fan, tanto che ora è proprio Young Mazino a parlare della serie.

Via Variety, Mazino ha parlato con Marc Malkin durante l'evento On the Carpet presentato da DIRECTV, più precisamente dell'ottenimento di un ruolo molto ambito nella seconda stagione di The Last of Us di HBO.

All'inizio del mese il network ha annunciato che il protagonista di Beef interpreterà il ruolo di Jesse, che si dice essere "un pilastro della sua comunità che antepone i bisogni di tutti gli altri ai propri, a volte a costi terribili".

L'attore si unisce alle nuove arrivate Isabela Merced e Kaitlyn Dever, al fianco di Pedro Pascal e Bella Ramsey. Mazino ha dichiarato che inizierà le riprese dello show tra due settimane.

«Dopo la fine dello sciopero, sono riuscito a incontrare gli showrunner e abbiamo fatto una specie di shopping. Ho giocato al videogioco prima dell'incontro e abbiamo parlato a lungo del loro processo e di ciò che cercano. Credo che 'Beef' mi abbia spinto a proseguire. Questo è il bello di ciò che sto facendo ora. È una conversazione più che un'audizione».

Giocare a The Last of Us prima dell'incontro con gli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann è stata la prima vera esperienza di Mazino con il gioco.

Ha definito il gioco "fenomenale" e ha confermato che il suo addestramento per la Stagione 2 comprende l'apprendimento di come andare a cavallo e il ripasso dell'addestramento alle armi da fuoco.

«Non ho ancora incontrato Pedro o Bella», ha aggiunto. «Ho contattato Bella via DM, ma non ho avuto il piacere di parlare con loro, ma lo farò presto».

Quando gli è stato chiesto se Ramsey gli avesse dato qualche consiglio per entrare a far parte della famiglia di The Last of Us, Mazino ha risposto: «Non c'è nulla che possa dire". Ha concluso: "Sono felice per me. Sono così felice di poter lavorare di nuovo».

Mazino ha partecipato agli Emmy come candidato per Beef nella categoria "outstanding supporting actor in a limited or anthology series or movie". Lo show ha ottenuto un totale di 13 nomination.

Ma non solo: in questi giorni si sta parlando anche di un eventuale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però sembra essere stato accolto negativamente dai fan.

Inoltre, ricordiamo anche che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno il prossimo mese di febbraio, tanto che Bella Ramsey (Ellie) sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.