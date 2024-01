The Last of Us Stagione 2 cambiarà il destino di Joel? Parla Pedro Pascal

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us stanno per prendere il via, visto che ora è quasi arrivato il momento del primo ciak.

La nuova serie - un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon).

A breve Pedro Pascal, Bella Ramsey e il resto del cast torneranno in scena per questa nuova e attesissima stagione.

Sono in molti a chiedersi se e come la nuova serie replicherà uno dei momenti più scioccanti del gioco originale, e a quanto pare un indizio arriva ora dallo stesso Pascal (via GamingBible).

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco e potenzialmente anche sulla serie. Proseguite a vostro rischio.

A Pedro è stato chiesto da Deadline se lo show si discosterà dal macabro destino di Joel, ucciso da Abby in una scena rimasta impressa a tutti i videogiocatori.

L'attore ha risposto: «Penso che troveranno sempre il modo di basarsi sull'incredibile materiale di partenza che hanno, e di sorprenderci nel modo in cui possono usare quel materiale in un formato diverso come uno show televisivo. Non vorrei rovinare la sorpresa a nessuno e la verità è che non ho tutte le informazioni».

Dal canto nostro, immaginiamo che non ci sia modo che Joel eviti di fare la sua brutta fine.

È un evento chiave che funge da catalizzatore per l'intero capitolo della storia. Il solo personaggio di Abby "vive" in virtù di quella sequenza, quindi eliminarla o modificarla non avrebbe un granché senso.

Detto questo, Pedro lascia presagire in ogni caso delle sorprese, forse nello stesso modo in cui è stata una sorpresa approfondire la storia di Bill e Frank.

Potrebbe voler dire che esploreremo di più la storia di Joel attraverso i flashback, visto che la prima stagione ha fatto grande uso di queste tecnica narrativa.

Restando in tema, in questi giorni si sta parlando anche di un eventuale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però pare proprio che non si farà.

Infine, ricordiamo anche che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno il prossimo mese di febbraio, tanto che Bella Ramsey (Ellie) sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.