Lo spin-off su Bill e Frank si farà? Arriva la risposta

Un potenziale spin-off di The Last of Us HBO su Bill e Frank sembrava essere nei piani, sebbene ora è arrivata la risposta definitiva al riguardo.

Del resto, a breve inizieranno i lavori per la Stagione 2, ispirata a The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

La serie TV di The Last of Us ha vinto 8 Creative Arts Emmy nell'edizione 2023, tra cui un premio a Bill Offerman per il suo ruolo di Bill.

Proprio lui aveva ventilato lipotesi di uno spin-off dedicato proprio Bill e Frank. La cosa, però, non sembra aver ricevuto luce verde.

Come riportato anche da GamesRadar, Craig Mazin, showrunner di The Last of Us, ha infatti confermato che non è in programma alcuno spin-off su Bill e Frank.

Le voci su una serie prequel con protagonisti gli amati personaggi sono iniziate a circolare quando Offerman ha fatto alcuni commenti interessanti agli Emmy.

Dopo aver vinto per la sua interpretazione del burbero Bill nell'adattamento del videogioco, ha suggerito che era stato proposto uno spin-off.

Tuttavia, è emerso che l'attore stava in realtà scherzando quando ha condiviso i commenti, come lo showrunner ha ora chiarito.

Mazin ha dichiarato a Deadline: «Sono molto orgoglioso dell'episodio che abbiamo fatto con Bill e Frank. Non ci saranno altri Bill e Frank».

Parlando dei commenti di Offerman, ha aggiunto: «Nick ha scherzato su un prequel, era una specie di battuta. Siamo molto contenti di quello che abbiamo realizzato».

La storia di Bill e Frank, andata in onda come terzo episodio della prima stagione, è stata uno dei momenti chiave della serie.

I fan sembravano in ogni caso contrari all'idea di uno spin-off su Bill e Frank e preferirebbero che lo studio lavorasse sulla seconda stagione e su altri potenziali progetti.

Ricordiamo anche che in concomitanza con l'uscita della prima stagione, ci fu anche chi proprio non apprezzò per niente l'episodio dedicato a Bill e Frank.