The Last of Us S2, gli autori contro le critiche: «non reagiamo alla paura del pubblico»

La seconda stagione di The Last of Us targata HBO debutterà ad aprile 2025 e promette di rimanere fedele alla storia di The Last of Us Part II, senza compromessi dettati dalla paura delle critiche.

Neil Druckmann, co-creatore della serie e del videogioco (che trovate su Amazon), ha sottolineato pochi giorni fa che l’obiettivo non è accontentare tutti, ma raccontare la miglior storia possibile, anche se questa dovesse dividere il pubblico.

Del resto, di recente le critiche verso lo show hanno ripreso ad infiammarsi, con sorpresa di nessuno.

L’adattamento si troverà di fronte alla sfida più grande: trasformare in linguaggio televisivo una narrazione che ha spaccato in due la fanbase. The Last of Us Part II ha infatti messo i giocatori davanti a dilemmi morali intensi, affrontando temi come vendetta, empatia e il ciclo della violenza.

Craig Mazin, showrunner della serie, ha dichiarato che la pressione è enorme dopo il successo della prima stagione (via PlayerStation):

«Decine di milioni di persone ci hanno seguito ogni settimana, ed è un numero difficile da elaborare. Abbiamo una responsabilità nei loro confronti, ma il nostro compito è lo stesso: sorprendere, emozionare e far riflettere.»

Druckmann ha ribadito che le scelte narrative seguiranno la direzione originale del gioco, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative del pubblico: «Non reagiamo alla paura del pubblico, ovvero alla nostra stessa paura di come potrebbero rispondere. Continuiamo a chiederci: 'Qual è la scelta migliore per questa storia, per questi personaggi?' E quella è la scelta che facciamo.»

Con Bella Ramsey nel ruolo di Ellie e Kaitlyn Dever come Abby, la nuova stagione esplorerà diverse prospettive e dilemmi morali, proprio come nel videogioco.

A fronte di ciò, è chiaro che HBO e Druckmann non arretrano di un millimetro. Dopo il terremoto emotivo che The Last of Us Part II ha scatenato nel 2020, questa seconda stagione si prepara a riproporre lo stesso uragano narrativo.

Sarà un successo di critica e pubblico? Forse. Ma una cosa è certa: non lascerà nessuno indifferente.