Ricominciano le critiche a The Last of Us Stagione 2

Con l’avvicinarsi della seconda stagione della serie HBO di The Last of Us, prevista per aprile, il clima attorno allo show sembra raffreddarsi.

Uno dei fattori principali è il materiale che la serie si appresta ad adattare: The Last of Us Part II (che trovate su Amazon), un titolo che fin dal suo lancio ha diviso profondamente i fan.

Inoltre, la recente rivelazione del nuovo progetto di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, ha riacceso le fiamme della cosiddetta “guerra culturale” nei videogiochi, con un backlash che si è esteso alla serie HBO, percepita da alcuni come parte dello stesso “problema”.

La scelta del casting, però, sembra essere nuovamente il nodo centrale del malcontento. Bella Ramsey, che interpreta Ellie, era già una scelta divisiva dalla prima stagione, principalmente perché l’attrice non assomiglia molto alla sua controparte videoludica.

Questo dibattito è riemerso con forza in vista della seconda stagione, anche a causa di nuovi annunci di casting (via CB).

L’annuncio di Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby ha sollevato ulteriori critiche. Inoltre, il fatto che Dever somigli molto di più a Ellie rispetto a Ramsey ha alimentato le lamentele, con fan che si chiedono perché non sia stata scelta lei per il ruolo della protagonista.

La frustrazione è palpabile nei commenti sui social, in particolare su un recente post del popolare account "The Last of Us News" su X, che vanta oltre 161.000 follower.

Il post, che celebrava il casting con il messaggio “HBO is cooking,” ha ricevuto risposte in gran parte negative:

«Perché tutti gli altri personaggi somigliano alle loro controparti del gioco, ma Ellie no?», scrive un utente. «Bella Ramsey è una brava attrice, ma non è adatta per Ellie,» aggiunge un altro.

«Hanno azzeccato tutti tranne Ellie. Non ha senso,» lamenta un terzo. Altri commenti sono stati ancora più duri, come «Stanno cucinando spazzatura. Cacciateli dalla cucina.»

Come sempre dico in questi casi, le critiche non rappresentano necessariamente l’opinione generale del pubblico, sebbene indichino una crescente insoddisfazione all’interno di una parte significativa della fanbase.

Solo il tempo dirà se questo malcontento si rifletterà sugli ascolti della seconda stagione. Per ora, una cosa è certa: la sfida per HBO e Naughty Dog non sarà solo quella di adattare fedelmente una storia complessa, ma anche quella di riconquistare il cuore dei fan più scettici.

Del resto, con l'ultimo trailer che trovate anche in italiano, secondo me la strada è quella giusta.