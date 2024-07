The Last Of Us Remastered per PS4 a soli 17€ con DLC inclusi!

Avete effettuato i pre-order su Metal Gear Solid Delta Snake Eater e Assassin's Creed Shadows? Mentre aspettate le uscite ufficiali, oggi vi consigliamo un altro gioco emozionante.

Per gli appassionati di gaming, su Amazon è attualmente disponibile The Last Of Us Remastered per PS4 al prezzo scontato di soli 16,99€ invece di 20,99€. Questo significa che avete la possibilità di godervi uno dei titoli più acclamati per PlayStation 4 con uno sconto del 19%! Il gioco vi porta in un viaggio post-apocalittico insieme ai protagonisti Joel ed Ellie, offrendo un'esperienza rimasterizzata, inclusi i contenuti DLC "Left Behind" e "Territori abbandonati", oltre a un bundle che aggiunge ancora più realismo al gioco. Non lasciatevi scappare questa occasione per immergervi in una storia commovente di sopravvivenza.

The Last Of Us Remastered per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last Of Us Remastered è un acquisto imprescindibile per gli amanti dei videogiochi che cercano una narrativa intensa e un'esperienza visiva senza precedenti sulla console PS4. Consigliato a un pubblico dai 18 anni in su, questo titolo è perfetto per chi è alla ricerca di una storia avvincente che combina sopravvivenza, lealtà e amore in un mondo post-apocalittico desolato ma ricco di dettagli. Grazie alla rimasterizzazione in 1080p a 60 fps, ai modelli dei personaggi con risoluzione più elevata, agli effetti luce perfezionati e ai numerosi miglioramenti alla giocabilità, vi immergerete completamente nei vasti territori devastati dagli eventi raccontati.

Il gioco include contenuti aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l'esperienza, come il capitolo "Left Behind", che funge da prequel all'acclamata campagna principale, e otto nuove mappe multigiocatore. Si rivela un acquisto imperdibile per i fan della prima ora sia per i nuovi giocatori che desiderano scoprire uno dei titoli più emblematici della passata generazione con l'aggiunta di tutti i DLC rilasciati, offrendo così l'esperienza più completa possibile. Se avete amato la serie TV, provate oggi anche il videogioco per riscoprire l'intensa storia di Joel ed Ellie.

Acquistare The Last Of Us Remastered per PS4 è un’opportunità imperdibile per i fan del gioco originale e per chi cerca una storia avvincente e ricca di suspense. Proposto a soli 16,99€ invece di 20,99€, è il momento ideale per immergersi o riscoprire questa avventura emozionante, realizzata appositamente per sfruttare la potenza di PlayStation 4. Vi consigliamo di approfittarne subito per vivere o rivivere un capolavoro della narrativa videoludica.

