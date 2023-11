The Last of Us Part II Remastered, svelati i personaggi giocabili extra

The Last of Us Part II Remastered è stato confermato dopo una serie di indiscrezioni e, insieme ai dettagli tecnici, tra le novità c'è anche una modalità roguelike chiamata Senza Ritorno che Naughty Dog ha solo accennato, ma che adesso è stata approfondita con informazioni ufficiali.

All'interno dei contenuti di questo nuovo pacchetto c'è una modalità mai vista prima, che è stata solo accennata tramite il PlayStation Blog all'inizio, e approfondita poi da alcune indiscrezioni trapelate online.

Nel profilo LinkedIn di uno sviluppatore, infatti, sono emerse alcune informazioni non confermate sul funzionamento di Senza Ritorno, anche relativamente ai personaggi giocabili extra.

Ogni partita vi offrirà una nuova chance di scegliere le ricompense ottenute al termine di ciascun incontro, che valori scegliere per il vostro personaggio e altro. Mentre giocherete, potrete sbloccare ulteriori personaggi, skin e altro da utilizzare nella modalità, per poi personalizzare le vostre partite e gareggiare in una classifica globale nella Daily Run.

Ora, dall'apertura della pagina ufficiale di The Last of Us Part II Remastered, possiamo leggere una descrizione più approfondita della modalità roguelike Senza Ritorno, con tanto di personaggi giocabili:

«Sperimenta il combattimento profondo attraverso una modalità completamente nuova! Sopravvivi il più a lungo possibile in ogni run mentre scegli il tuo percorso attraverso una serie di incontri casuali con diversi nemici e luoghi memorabili di The Last of Us Parte II, tutti culminanti in tese battaglie contro i boss.

Gli esclusivi modificatori di gioco possono offrirti sfide nuove e inaspettate mentre combatti per avere successo (e sopravvivere) in una serie di diversi tipi di incontri. Gioca nei panni di una varietà di personaggi, inclusi personaggi mai giocabili prima come Dina, Jesse, Lev, Tommy e altri, ciascuno con tratti unici per offrire stili di gioco diversi e sblocca skin per loro man mano che avanzi nella modalità.»