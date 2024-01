The Last of Us Part II diventa un documentario, sarà «un viaggio selvaggio»

Il viaggio di The Last of Us Part II continua e non solo con l'edizione rimasterizzata in arrivo, perché Naughty Dog ha annunciato l'arrivo di Grounded II, il documentario che ne racconta lo sviluppo.

Con un tempismo ottimo per fare da spalla al lancio di The Last of Us Part II Remastered, la produzione andrà a raccontare il dietro le quinte di uno dei giochi più influenti degli ultimi tempi.

Grounded II: Making The Last of Us Part II sarà disponibile su YouTube e come parte di un aggiornamento post-lancio per The Last of Us Part II: Remastered.

E qui sotto potete vedere il primo trailer:

«Scopri direttamente dal team di Naughty Dog cosa è servito per dare vita all'acclamato sequel The Last of Us Parte II, con un nuovo sguardo dietro le quinte dello sviluppo», è la descrizione ufficiale del documentario che, a sua volta, è un sequel.

Naughty Dog aveva infatti prodotto un documentario per il primo The Last of Us, che potete recuperare gratis sempre su YouTube.

Grounded II è stato descritto da Neil Druckmann come «viaggio selvaggio con finale pazzesco», ed è contento di aver completato i lavori per il documentario.

The Last of Us Part II Remastered sarà disponibile dal prossimo 19 gennaio, con tanto di modalità inedite, e da oggi anche un documentario che arriverà probabilmente a stretto giro seppure non sappiamo la data di uscita esatta.

Un periodo in cui stiamo parlando molto di The Last of Us ancora una volta, anche per via della serie TV di HBO. Negli ultimi giorni sono infatti stati resti noti gli attori che interpreteranno le new entry del cast della seconda stagione: precisamente Dina, Jesse e la tanto attesa Abby.

Parlando di documentari, anche il film che racconta lo sviluppo di Death Stranding e la nascita di Kojima Production sarà disponibile a breve, anche in streaming: ecco i dettagli.