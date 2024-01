The Last of Us Stagione 2, ecco chi interpreterà Dina

Ancora novità per seconda stagione di The Last of Us, visto che ora è il turno di scoprire chi interpreterà Dina.

La nuova serie - un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon).

La conferma di Dever come Abby è stata infatti solo il primo degli annunci relativi al nuovo cast.

Anche l'annuncio dell'attore che interpreterà Jesse è stato accolto con discreto entusiasmo dai fan.

Ora, è stato confermato che Isabela Merced interpreterà Dina, descritta come uno spirito libero la cui devozione a Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono.

Ecco le parole di Craig Mazin e Neil Druckmann: «Dina è calda, brillante, selvaggia, divertente, morale, pericolosa e immediatamente amabile. Si può cercare all'infinito un attore che incarni senza sforzo tutte queste cose, oppure si può trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia».

Nel gioco originale targato Naughty Dog Dina è la fidanzata di Ellie ed è interpretata da Shannon Woodward. Il suo volto è invece basato su quello di Cascina Caradonna, giovane attrice americana di origini europee.

Ma non è tutto: in queste ore si sta parlando anche di un potenziale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però sembra essere stato accolto negativamente dai fan su Internet.

Inoltre, ricordiamo anche che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno il prossimo mese di febbraio, tanto che Bella Ramsey (Ellie) sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.

Per concludere, a quanto pare non è la prima volta che Kaitlyn Dever, Abby in The Last of Us HBO, partecipa a un progetto legato a un marchio Naughty Dog.