The Last of Us Stagione 2, ecco chi interpreterà Jesse

Solo ieri è stato confermato che Kaitlyn Dever vestirà i panni di Abby nella seconda stagione di The Last of Us, ma ora è il turno di scoprire chi interpreterà Jesse.

Come saprete ormai fin troppo bene, la nuova serie - un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), probabilmente divisi in più stagioni.

Advertisement

La conferma di Dever come Abby è stata infatti solo il primo degli annunci relativi al nuovo cast, a cui ora fa seguito anche il volto di Jesse in live-action.

Young Mazino interpreta Jesse, descritto come un pilastro della sua comunità che antepone i bisogni degli altri ai propri, a volte anche a caro prezzo.

Mazino ha inoltre da poco ricevuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo di primo piano in BEEF di Netflix.

Craig Mazin e Neil Druckmann (ossia i produttori esecutivi/co-creatori/scrittori/registi dello show) hanno dichiarato: «Young è uno di quei rari attori che sono immediatamente innegabili nel momento in cui lo si vede. Siamo così fortunati ad averlo, e non vediamo l'ora che il pubblico veda Young brillare nel nostro show».

Ma non solo: in queste ore si sta parlando anche di un potenziale spin-off di The Last of Us su Bill e Frank, il quale però sembra essere stato accolto negativamente dai fan su Internet.

Inoltre, ricordiamo anche che le riprese della Stagione 2 dello show HBO inizieranno il mese prossimo, tanto che Bella Ramsey (Ellie) sembra già essersi messa a lavoro per aumentare la sua massa muscolare.

Infine, a quanto pare non è la prima volta che Kaitlyn Dever, Abby in The Last of Us HBO, partecipa a un progetto legato a un marchio Naughty Dog.