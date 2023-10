The Last of Us Part I, qualcuno ha notato un dettaglio di Joel mai visto prima

The Last of Us Part I è sicuramente un gioco ormai noto anche ai sassi, sebbene a molto tempo dall'uscita si scovano ancora dettagli rimasti inediti sino a questo momento.

Il gioco Naughty Dog (che trovate in versione PS5) è di suo davvero ricco di chicche, a cui ora se ne aggiunge un'altra.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Ora, come riportato anche da GameRant, The Last of Us Part I mostra la complessità di Joel attraverso piccoli ma potenti dettagli, come la sua espressione quando pensa a sua figlia Sarah.

L'attenzione di Naughty Dog per i dettagli della Part I ha consentito ai giocatori di assistere alla profondità emotiva dei personaggi del gioco, esemplificata dalla reazione di spicco catturata in un post su Reddit.

Utilizzando il Photo Mode, l'utente morantiss ha catturato uno scatto di Joel che esprime tristezza a causa della grave perdita.

Lo screen mostra semplicemente un Joel depresso, accompagnato dalla didascalia «L'espressione di Joel cambia ogni volta che pensa a Sarah».

Quando gli è stato chiesto dove ha ottenuto lo scatto, l'utente ha risposto spiegando di esserci riuscito poco prima dell'incontro con Henry. Ellie indica la locandina di un film, al che Joel risponde dicendo che si trattava di uno «Stupido film per ragazzi». Ellie gli chiede quindi chi lo ha spinto ad andare a vederlo. Joel risponde «Non lo so», sebbene l'espressione del suo viso fa capire chiaramente a chi sta pensando.

La tragica morte di Sarah è difatti un evento significativo che modella il personaggio di Joel nel corso della serie, un trauma che l'uomo non supera mai veramente.

