The Last of Us Part I è l'esclusiva PlayStation da 10/10, per i fan

La versione PC di The Last of Us Part I non sarà forse perfetta, fatto sta che il gioco è secondo i fan l'esclusiva PlayStation migliore di sempre.

Nonostante il porting del gioco Naughty Dog (che trovate in versione PS5) abbia sofferto di un lancio pieno di problemi, l'edizione per console Sony è invece praticamente inattaccabile.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Ora, dopo che già alcuni mesi fa un sondaggio aveva eletto il gioco come il migliore di sempre, è tempo di un nuovo traguardo dei fan.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i giocatori hanno votato The Last of Us Part I come migliore esclusiva PlayStation e meritevole di un 10 su 10.

Il sondaggio è stato avviato dall'utente Reddit MrGamePadMan che ha chiesto: «Qual è per te l'esclusiva PlayStation da 10 su 10?».

Certo, c'erano solo sei opzioni: The Last of Us Part I, Marvel's Spider-Man, God of War, Uncharted 2: Among Thieves, Bloodborne e Ghost of Tsushima. Al momento in cui scriviamo, TLOU 1 si trova al primo posto con 1,5K voti.

God of War segue da vicino con 1,4K voti, seguito da Ghost of Tsushima (1,3K), Bloodborne (1,2K), Marvel's Spider-Man (1,1K) e Uncharted 2 (400).

Insomma, senza nulla togliere all'altrettanto clamorosa Part II, la prima avventura di Joel ed Ellie ha davvero lasciato il segno.

