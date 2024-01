The Last of Us Part 2 Remastered ha già ottenuto un primato del 2024

The Last of Us Part II Remastered sta per arrivare, ma a quanto pare il gioco ha già ottenuto un primato in questo 2024 da poco iniziato.

La nuova edizione del classico Naughty Dog uscito su PS4 (che trovate su Amazon) avrà aggiunte di una certa rilevanza.

Advertisement

Di cosa parliamo nello specifico ve lo abbiamo spiegato a chiare lettere nella recensione del gioco, svelandone pro e contro.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che The Last of Us Part II Remastered sia già il gioco con il miglior punteggio del 2024 su Metacritic.

A quanto pare, i giudizi positivi della critica hanno portato il gioco in cima alla classifica, rendendolo il gioco con il miglior punteggio dell'anno fino ad ora (parliamo di un metascore di 90).

A seguire, troviamo il nuovo Prince of Persia: The Lost Crown con 86 e Vertigo 2 con 82.

Naturalmente, siamo solo a gennaio e all'orizzonte si profilano molti altri giochi che potrebbero scalzare The Last of Us Part II Remastered. Tuttavia, per il momento si tratta di un risultato a suo modo straordinario e che rimarca - come se ce ne fosse bisogno - di quanto il gioco sia un capolavoro assoluto.

Se i fan del gioco saranno o no d'accordo è un'altra questione. Ricordiamo in ogni caso che The Last of Us Part II Remastered sarà disponibile dal prossimo 19 gennaio, con un upgrade di soli 10 euro nel caso si fosse già in possesso di una copia PS4 del gioco.

Ma non solo: tutti i personaggi giocabili in questa modalità non saranno a loro modo "inediti": Neil Druckmann ha infatti dichiarato che non ci saranno ritorni da Part I o dalla serie TV.

Infine, restando in tema, un livello perduto di The Last of Us Part II Remastered svelerebbe a quanto pare il "mistero" dietro all'iconico tatuaggio di Ellie.