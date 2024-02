The Last of Us Part II Remastered si aggiorna: ecco le novità

The Last of Us Part II Remastered si aggiorna con i classici update post lancio, precisamente la patch 1.1.0 in questo caso, che mette mano al titolo Naughty Dog anche grazie all'arrivo del nuovo documentario sullo sviluppo.

Da oggi è infatti disponibile Grounded II, il nuovo episodio del documentario dedicato alla genesi del capolavoro di Naughty Dog, che è stato pubblicato gratis su YouTube.

Neil Druckmann e tutti gli altri sviluppatori vi porteranno nel dietro le quinte di The Last of Us Part II Remastered e del capitolo originale, raccontandoci cosa ci è voluto per dare vita a questo capolavoro.

Naughty Dog ha poi annunciato che l'aggiornamento di The Last of Us Part II Remastered includerà nuove skin giocabili per Ellie ed Abby, ed effettivamente sono state aggiunte.

Tra le novità della patch 1.1.0, mostrata per intero sul sito ufficiale, troviamo le due skin per le protagoniste del titolo, oltre ad una serie di fix.

Tra le correzioni ci sono alcune nuove opzioni di accessibilità, come dei miglioramenti allo screen reader, alla leggibilità del colore dell'HUD e ai segnali audio durante lo zoom avanti con mirino.

Altri fix sono legati anche alla nuova modalità No Return, per cui Naughty Dog ha eliminato una serie di problemi relativi a glitch, armi con malfunzionamenti imprevisti e problemi durante la disconnessione dalle partite.

Anche l'avventura principale è passata per le mani dei tecnici del team di sviluppo, che hanno sistemato tanti glitch in particolare per le collisioni con gli oggetti e il funzionamento dei trigger adattivi di Dualsense, tra i tanti.

Chissà se queste novità serviranno a far tornare i giocatori su The Last of Us Part II Remastered, che nelle ultime settimane è stato abbandonato dai giocatori dopo l'effetto novità.

Se volete recuperare The Last of Us Part II Remastered per l'occasione, potete acquistare la versione PS5 su Amazon al miglior prezzo.