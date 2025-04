The Last of Us è il nuovo Skyrim: tutte le versioni esistenti

Per anni The Elder Scrolls V: Skyrim è stato l'emblema del videogioco con più edizioni pubblicate per svariate generazioni, ma ora The Last of Us è alle calcagna.

Dalla versione base di Skyrim del 2011 alla Legendary, fino alla Special e infine alla Anniversary Edition, contando almeno quattro versioni principali distribuite su una miriade di piattaforme più la versione VR del titolo Bethesda, portando il conteggio totale a cinque.

Per quanto riguarda The Last of Us, il celebre titolo di Naughty Dog, siamo pericolosamente vicino al numero di edizioni di Skyrim con l'annuncio del recente The Last of Us Complete.

Dal 2013 a oggi, il gioco ha visto ben quattro versioni differenti, senza contare le edizioni da collezione all'interno dell'intero franchise di Naughty Dog:

The Last of Us (2013 – PS3)

The Last of Us Remastered (2014 – PS4)

The Last of Us Parte I (2022/2023 – PS5, PC)

The Last of Us Parte II (2020 – PS4)

The Last of Us Parte II Remastered (2024/2025 – PS5, PC)

The Last of Us Complete (2025 – PS5)

Per quanto riguarda The Elder Scrolls V: Skyrim, invece, ecco tutte le versioni esistenti del gioco dal 2011 a oggi:

Skyrim (2011 – PC, PS3, Xbox 360)

Skyrim Legendary Edition (2013 – PC, PS3, Xbox 360)

Skyrim Special Edition (2016 – PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series)

Skyrim Anniversary Edition (2021 – stesse piattaforme della Special)

Skyrim VR (2017–2018)

Togliendo la versione VR di Skyrim per la sua natura particolare, di fatto c'è lo stesso numero di versioni di The Last of Us che di The Elder Scrolls V.

Se non altro, bisogna sottolineare che The Last of Us Parte I è una vera e propria rielaborazione del titolo originale, ma di fatto è comunque una versione extra.

Un vero e proprio percorso evolutivo, che riflette anche il successo trasversale del brand tra serie TV, merchandising e riedizioni pensate per nuove generazioni di giocatori. Curiosamente, se Skyrim puntava sulla longevità open world, The Last of Us mostra come anche una narrazione lineare possa guadagnarsi più vite, aggiornamento dopo aggiornamento.

E con la recente Complete, per altro, potrebbe aver dato il colpo di grazia definitivamente a un eventuale The Last of Us Part III.